Большунов досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус» в дистанционном зачёте КМ

Источник: РИА "Новости"

За три дистанционные гонки до окончания сезона Большунов, набрав 686 очков, опережает на 243 балла ближайшего преследователя — норвежца Сьюра Рёте (443). Максимально возможное количество очков, которое может выиграть действующий чемпион мира в скиатлоне, — 200. Таким образом, 22-летний россиянин досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус».

Лыжные гонки. Кубок мира.

Мужчины. Дистанционный зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 686 очков.

2. Сьюр Рёте (Норвегия) — 441.

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 433.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 390.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 365.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) — 305.

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 293.

8. Андрей Ларьков (Россия) — 291.

9. Евгений Белов (Россия) — 288.

10. Франческо де Фабиани (Италия) — 284…

12. Денис Спицов (Россия) — 262.

13. Сергей Устюгов (Россия) — 258.

Напомним, благодаря победе в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира.