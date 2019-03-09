Большунов досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус» в дистанционном зачёте КМ
Российский лыжник Александр Большунов гарантировал себе победу в дистанционном зачёте Кубка мира-2018/19.
Российский лыжник Александр Большунов гарантировал себе победу в дистанционном зачёте Кубка мира-2018/19.
За три дистанционные гонки до окончания сезона Большунов, набрав 686 очков, опережает на 243 балла ближайшего преследователя — норвежца Сьюра Рёте (443). Максимально возможное количество очков, которое может выиграть действующий чемпион мира в скиатлоне, — 200. Таким образом, 22-летний россиянин досрочно выиграл «Малый хрустальный глобус».
Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. Дистанционный зачёт
1. Александр Большунов (Россия) — 686 очков.
2. Сьюр Рёте (Норвегия) — 441.
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 433.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 390.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 365.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) — 305.
7. Андрей Мельниченко (Россия) — 293.
8. Андрей Ларьков (Россия) — 291.
9. Евгений Белов (Россия) — 288.
10. Франческо де Фабиани (Италия) — 284…
12. Денис Спицов (Россия) — 262.
13. Сергей Устюгов (Россия) — 258.
Напомним, благодаря победе в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира.
Отметим, представители России выигрывали «Малый хрустальный глобус» в дистанционном зачёте всего один раз: по итогам сезона-2012/13 олимпийский чемпион-2014 Александр Легков стал обладателем трофея.