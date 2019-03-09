Хиршер восьмой раз подряд завоевал большой Хрустальный глобус

Хиршер в субботу стал шестым в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении и обеспечил себе победу в общем зачете турнира. Как сообщает sportschau.de, ближайший преследователь Хиршера в общем зачете француз Алексис Пентюро, отстающий от него на 485 очков, не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Сольдеу (Андорра) и не сможет догнать австрийца.
«С ума сойти, 8 глобусов подряд!» — написал Хиршер в своем микроблоге в Twitter.
Победителем соревнований в гигантском слаломе в Словении стал норвежец Хенрик Кристофферсен с результатом 2 минуты 26,63 секунды. Второе место занял его соотечественник Расмус Виндингстад (+0,24 секунды), третье — швейцарец Марко Одерматт (+0,56).