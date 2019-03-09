Клебо — о победе Большунова: Он невероятно хорош. Тут ничего не поделаешь

«Большунов, безусловно, сильный. Сегодня он показал, что невероятно хорош. Тут ничего не поделаешь. Я старался изо всех сил, но здесь сегодня Александр был лучше меня. Теперь я должен попытаться использовать свои сильные стороны. В будущем спринтерские гонки будут очень важны. Это будет интересная борьба. Большунов показал, что он находится в хорошей форме. Сегодня он заработал много очков. Значит, мне нужно выложиться, если я собираюсь взять желтую майку лидера Кубка мира», — приводит слова Клебо VG.