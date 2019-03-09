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9 марта, источник: Чемпионат.com

Непряева и Белорукова выступят в классическом марафоне в Холменколлене

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской команды на королевский марафон классическим стилем, который состоится завтра, 10 марта, в рамках этапа Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России представят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Елена Соболева.

Начало гонки с общего старта на 30 км классическим стилем запланировано на 13:45 по московскому времени.

Отметим, действующей чемпионкой королевского марафона является восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген.

Напомним, в марафоне на 50 км классическим стилем весь пьедестал заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым пришёл к финишу Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков замкнул тройку призёров. Клебо занял 38-е место, отстав от победителя на 6 минут 8 секунд.

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