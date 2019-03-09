Непряева и Белорукова выступят в классическом марафоне в Холменколлене

Непряева и Белорукова выступят в классическом марафоне в Холменколлене

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской команды на королевский марафон классическим стилем, который состоится завтра, 10 марта, в рамках этапа Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).