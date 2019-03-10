«Нас просто унизили». Норвежские СМИ — об успехах Большунова и Логинова

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Сочи0
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Ротор0
Биатлон. Биатлон
идет
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К0
Нижний Новгород1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль2
Бернли1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов0
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья1
Кальяри0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс3
Торпедо НН2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Уфа
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:05
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Нюрнберг
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки1
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Кан
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Ганновер-96
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
21:00
Анжи
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Краснодар-20
Футбол. Зарубежный
22:30
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Вальядолид
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ницца
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Хоккей. НХЛ
11.03
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Вегас Голден Найтс6
Хоккей. НХЛ
11.03
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз1
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз2
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Питтсбург Пингвинз1
Все события
Фоторепортажи
9Российские лыжники заняли весь пьедестал в Осло
24«Спартак» — СКА. Это финиш
15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нас просто унизили». Норвежские СМИ — об успехах Большунова и Логинова

Местами реакция была очень эмоциональной.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Dagbladet: «Мы были прокисшими в дерьмовой гонке»

Ханс Кристер Холунн обеспечил идеальное завершение чемпионата мира в Зефельде, когда в гонке на 50 км убежал ото всех и выиграл золото, финишировав в гордом одиночестве. В первой пятерке было четыре норвежца и это был настоящий успех. Это факт.

Читайте также
Клебо — о победе Большунова: Он невероятно хорош. Тут ничего не поделаешь

Но спустя неделю в марафоне в Холменколлене доминировали уже русские. И это было настоящее унижение. Александр Большунов стал самым молодым в истории победителем легендарной гонки и обошел Йоханнеса Клебо в общем зачете.

«Это очень болезненно. То, что русские сделали в конце — было очень сильно. Мы не знали, сколько сил осталось у нас в ногах. После чемпионата мира из нас словно выпустили воздух», — сказал главный тренер сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум.

«Все просто — мы не были достаточно сильны на финише. Мы были какими-то прокисшими. Гонка получилась дерьмовой. Это, конечно, неприятно. Но не так давно мы были на пике формы, а теперь должны просто проглотить и пережить это. Про себя могу сказать, что я был в полном ауте с прошлого воскресенья и почти не тренировался», — сказал Мартин Сундбю, ставший лучшим из норвежцев.

Dagbladet: «Большунов показал, насколько хороша Норвегия была на чемпионате мира»

Именно Александр Большунов установил стандарт для мужской сборной Норвегии, когда они начали подготовку к этому сезону. Этот молодой россиянин так сильно впечатлил всех прошлой зимой, что тренер национальной сборной Эрик Мюр Носсум смотрел видео после сезона, чтобы посмотреть, что Большунов делает на трассе. Ответ был пугающим. Несмотря на некоторые технические недостатки, 22-летний парень казался чрезвычайно сильным что в спринте, что в дистанционных гонках.

Такое же впечатление сохранялось всю зиму до великой победы в Холменколлене. Но если вас больше впечатляет то, что чемпионат мира закончился победами норвежцев во всех дистанциях, то этот шокирующий успех русских показал, насколько хороша Норвегия была в Зефельде.

Лыжи зависят от таких колебаний наверху. Сильная Россия является необходимым условием того, чтобы они оставалась самым популярным зимним видом спорта в Норвегии.

Dagbladet: «Самый нелюбимый персонаж в биатлоне»

Серебряный призер чемпионата мира в спринтерской гонке Александр Логинов — самый нелюбимый и противоречивый персонаж в мировом биатлоне. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина, а в сезоне-2016/17 вернулся в Кубок мира. А в субботу выиграл индивидуальную медаль в Эстерсунде.

— Хотелось бы, чтобы его здесь не было. Правила есть правила, но, думаю, что они должны быть более строгими. Если вы осуждены за ЭПО, вы должны быть дисквалифицированы независимо от того, являетесь ли вы русским, немцем или шведом, — сказал швед Себастьян Самуэльссон.

Читайте также
«Логинов украл медаль. Ждем допинг-тестов». Травля Логинова началась с Украины

Когда Логинов вернулся после дисквалификации, то стал выступать еще сильнее, чем прежде. Он завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете на ЧМ-2017, а в этом сезоне одержал первую победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Оберхофе.

Впрочем, норвежские биатлонисты относятся к этому довольно ровно.

«Логинов получил приговор. Я не оправдываю то, что он сделал, но он отбыл наказание и сейчас я могу только довериться антидопинговой системе. В конце концов, убийцы тоже отбывают заключение и выходят на свободу», — сказал Ветле Шестад Кристиансен.

«Я не уважаю и не принимаю того, что сделал Логинов. Но я уважаю правила, позволяющие ему соревноваться», — считает Тарьей Бе.

«ЭПО — это как клеймо. Но он отбыл наказание. Я просто должен принять это», — заметил Йоханнес Бе.

Сам Логинов отказывается обсуждать эту тему, говоря, что «хочет просто соревноваться, но не говорить о прошлом». ​

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Он украл медаль». Травля Логинова началась с Украины
«Проламывает потолок и улетает»: как Трусова выиграла ЮЧМ
Бивол снова побеждает в США. Это был главный бой в его карьере
Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы»
Женская гонка преследования в Эстерсунде (видео)
Гол Наместникова помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь