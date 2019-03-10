«Нас просто унизили». Норвежские СМИ — об успехах Большунова и Логинова

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Dagbladet: «Мы были прокисшими в дерьмовой гонке»

Ханс Кристер Холунн обеспечил идеальное завершение чемпионата мира в Зефельде, когда в гонке на 50 км убежал ото всех и выиграл золото, финишировав в гордом одиночестве. В первой пятерке было четыре норвежца и это был настоящий успех. Это факт.

Но спустя неделю в марафоне в Холменколлене доминировали уже русские. И это было настоящее унижение. Александр Большунов стал самым молодым в истории победителем легендарной гонки и обошел Йоханнеса Клебо в общем зачете.

«Это очень болезненно. То, что русские сделали в конце — было очень сильно. Мы не знали, сколько сил осталось у нас в ногах. После чемпионата мира из нас словно выпустили воздух», — сказал главный тренер сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум.

«Все просто — мы не были достаточно сильны на финише. Мы были какими-то прокисшими. Гонка получилась дерьмовой. Это, конечно, неприятно. Но не так давно мы были на пике формы, а теперь должны просто проглотить и пережить это. Про себя могу сказать, что я был в полном ауте с прошлого воскресенья и почти не тренировался», — сказал Мартин Сундбю, ставший лучшим из норвежцев.

Dagbladet: «Большунов показал, насколько хороша Норвегия была на чемпионате мира»

Именно Александр Большунов установил стандарт для мужской сборной Норвегии, когда они начали подготовку к этому сезону. Этот молодой россиянин так сильно впечатлил всех прошлой зимой, что тренер национальной сборной Эрик Мюр Носсум смотрел видео после сезона, чтобы посмотреть, что Большунов делает на трассе. Ответ был пугающим. Несмотря на некоторые технические недостатки, 22-летний парень казался чрезвычайно сильным что в спринте, что в дистанционных гонках.

Такое же впечатление сохранялось всю зиму до великой победы в Холменколлене. Но если вас больше впечатляет то, что чемпионат мира закончился победами норвежцев во всех дистанциях, то этот шокирующий успех русских показал, насколько хороша Норвегия была в Зефельде.

Лыжи зависят от таких колебаний наверху. Сильная Россия является необходимым условием того, чтобы они оставалась самым популярным зимним видом спорта в Норвегии.

Dagbladet: «Самый нелюбимый персонаж в биатлоне»

Серебряный призер чемпионата мира в спринтерской гонке Александр Логинов — самый нелюбимый и противоречивый персонаж в мировом биатлоне. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина, а в сезоне-2016/17 вернулся в Кубок мира. А в субботу выиграл индивидуальную медаль в Эстерсунде.

— Хотелось бы, чтобы его здесь не было. Правила есть правила, но, думаю, что они должны быть более строгими. Если вы осуждены за ЭПО, вы должны быть дисквалифицированы независимо от того, являетесь ли вы русским, немцем или шведом, — сказал швед Себастьян Самуэльссон.

Когда Логинов вернулся после дисквалификации, то стал выступать еще сильнее, чем прежде. Он завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете на ЧМ-2017, а в этом сезоне одержал первую победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Оберхофе.

Впрочем, норвежские биатлонисты относятся к этому довольно ровно.

«Логинов получил приговор. Я не оправдываю то, что он сделал, но он отбыл наказание и сейчас я могу только довериться антидопинговой системе. В конце концов, убийцы тоже отбывают заключение и выходят на свободу», — сказал Ветле Шестад Кристиансен.

«Я не уважаю и не принимаю того, что сделал Логинов. Но я уважаю правила, позволяющие ему соревноваться», — считает Тарьей Бе.

«ЭПО — это как клеймо. Но он отбыл наказание. Я просто должен принять это», — заметил Йоханнес Бе.