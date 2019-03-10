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18:33 (мск), источник: Sports.Ru

Наталья Непряева: Было невозможно удержаться за Йохауг, когда начались длинные подъемы

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене, где стала второй.

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13
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13
фотографий
13
фотографий

На финише Непряева проиграла 1 минуту и 46 секунд норвежке Терезе Йохауг.

«Я пробовала держаться за ней первые километры дистанции. Но когда начались длинные подъемы, это было просто невозможно. Она бежала так быстро», — сказала Непряева.

После гонки в Холменколлене россиянка набрала 1267 очков в общем зачете Кубка мира и уступает 50 очков лидирующей Ингвильд Флюгстад Остберг (1317).

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