Наталья Непряева: Было невозможно удержаться за Йохауг, когда начались длинные подъемы
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене, где стала второй.
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене, где стала второй.
На финише Непряева проиграла 1 минуту и 46 секунд норвежке Терезе Йохауг.
«Я пробовала держаться за ней первые километры дистанции. Но когда начались длинные подъемы, это было просто невозможно. Она бежала так быстро», — сказала Непряева.
После гонки в Холменколлене россиянка набрала 1267 очков в общем зачете Кубка мира и уступает 50 очков лидирующей Ингвильд Флюгстад Остберг (1317).