Антон Кушнир: Есть в мыслях прооперировать колено. Достать шуруп, прочистить его

«Есть в мыслях прооперировать колено. Достать шуруп, прочистить его. Пять лет мы этого не делали. Но пришло время это уже сделать.

И по спине тоже. Думаю, если все пройдет благоприятно, если оплатят нам операцию. Надеюсь, что получится провести в санатории восстановление, — сказал Кушнир в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».