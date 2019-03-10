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10 марта, источник: Tribuna.com Беларусь

Антон Кушнир: Есть в мыслях прооперировать колено. Достать шуруп, прочистить его

Олимпийский чемпион Антон Кушнир рассказал о том, что планирует перенести операцию на колене.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть в мыслях прооперировать колено. Достать шуруп, прочистить его. Пять лет мы этого не делали. Но пришло время это уже сделать.

И по спине тоже. Думаю, если все пройдет благоприятно, если оплатят нам операцию. Надеюсь, что получится провести в санатории восстановление, — сказал Кушнир в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».

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