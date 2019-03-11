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08:58 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Жамбалова победила в масс-старте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала золото в масс-старте на 15 км свободным стилем на Универсиаде в Красноярске.

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24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 38 минут и 39,8 секунды. Второе место у россиянки Екатерины Смирновой (отставание 1,1 секунды), бронза у еще одной представительницы России Яны Кирпиченко (+5,6).

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Россиянка Кристина Кускова заняла четвертое место (+15,5), Диана Головань — шестое (+23,8), Полина Некрасова — 14-е (+1.51,6).

Для Жамбаловой это золото стало четвертым на Универсиаде, ранее она побеждала в индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 103 медали — 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−4−4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4−4−3). Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Смотрите также: Открытие Универсиады

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