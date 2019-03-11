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09:20 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Жамбалова испытывает невероятные эмоции от четвертого золота Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Завоевание четвертого золота Всемирной зимней Универсиады в Красноярске вызывает у российской лыжницы Алисы Жамбаловой невероятные эмоции. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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В понедельник Жамбалова стала первой в масс-старте классическим стилем, преодолев дистанцию 15 км за 38 минут и 39,8 секунды.

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Второе место у россиянки Екатерины Смирновой (отставание 1,1 секунды), бронза у еще одной представительницы России Яны Кирпиченко (+5,6). Для Жамбаловой это золото стало четвертым на Универсиаде, ранее она побеждала в индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.

«Я довольна результатом, у меня теперь четыре золота, это просто “вау”, осознание, что выиграла, еще не пришло. Немного радуюсь своим победам, смотрю на медаль по вечерам, но потом понимаю, что предстоит следующая гонка и что надо настраивать себя на дальнейшую борьбу. Ощущения просто невероятные, описать их просто невозможно, тем более Универсиада проходит у нас дома», — заявила Жамбалова.

«Сегодня я наконец-то могу выдохнуть с полным облегчением, буду довольна медалями и постараюсь хорошенько отдохнуть. Сегодня иногда было тяжело идти, потому что я как лидер команды шла впереди, мне приходилось постоянно задавать темп, но в конце девчонки подтянулись и поддержали меня в скорости. Хочу сказать спасибо нашей команде, нашим сервисменам за хорошую подготовку лыж, а также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку», — заключила она.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

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