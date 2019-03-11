Симон Ефимов завоевал золото Универсиады в слаломе
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Российский горнолыжник Симон Ефимов одержал победу в слаломе на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Российский горнолыжник Симон Ефимов одержал победу в слаломе на Универсиаде в Красноярске.
В воскресенье Ефимов стал лучшим с результатом 1 минута 27,14 секунды. Серебро завоевал австриец Рихард Ляйтгеб (+0,94 секунды). Бронза досталась французу Пако Пасса (+1,22).
Еще один россиянин Алексей Овчинников не смог финишировать.
Золото Ефимова стало для сборной России 37-й медалью высшей пробы на Универсиаде.