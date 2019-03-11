Набиулин и Вихров взяли золото и серебро Универсиады в ски-кроссе
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские фристайлисты Артем Набиулин и Максим Вихров завоевали золотую и серебряную медали зимней Универсиады в Красноярске в
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские фристайлисты Артем Набиулин и Максим Вихров завоевали золотую и серебряную медали зимней Универсиады в Красноярске в
Набиулин стал победителем большого финала соревнований в понедельник. Вихров занял второе место, бронзовым призером стал немец Флориан Вильмсман.
Еще один россиянин Игорь Омелин занял четвертое место.