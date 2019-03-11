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12:03 (мск), источник: Р-Спорт

Набиулин и Вихров взяли золото и серебро Универсиады в ски-кроссе

КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Российские фристайлисты Артем Набиулин и Максим Вихров завоевали золотую и серебряную медали зимней Универсиады в Красноярске в ски-кроссе.

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фотографий
9
фотографий

Набиулин стал победителем большого финала соревнований в понедельник. Вихров занял второе место, бронзовым призером стал немец Флориан Вильмсман.

Еще один россиянин Игорь Омелин занял четвертое место.

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