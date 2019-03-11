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14:43 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с победой в гигантском слаломе на Универсиаде

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил горнолыжника Ивана Кузнецова, одержавшего в пятницу победу в соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе-гиганте на Универсиаде в Красноярске. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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Источник: AP 2019

«Поздравляю вас с “золотом” Универсиады в Красноярске. На пути к победе вы выдержали настоящую битву характеров, показали высокий класс подготовки и умение точно рассчитать свои силы», — говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что проявленные спортсменом качества помогут ему и впредь достойно выступать на самых авторитетных состязаниях и радовать яркими результатами болельщиков и наставников.

Горнолыжник Иван Кузнецов в пятницу занял первое место в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 55,51 секунды. Вторым стал итальянец Альберто Бленьини (отставание — 0,52 секунды), третьим — швейцарец Ливио Симоне (+0,70).

В медальном зачете Универсиады сборная России лидирует, завоевав 108 медалей — 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−4−4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4−4−3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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