Лучший лыжник мира получил срок и штраф за участие в ДТП. Он уже выложил фото в тюремной робе
Йоханнес Клэбо умеет троллить и соперников, и себя.
Йоханнес Клэбо умеет троллить и соперников, и себя.
Сразу после чемпионата мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо отправился не праздновать свое трехкратное чемпионство, а прямиком в суд.
В декабре прошлого года норвежец стал участником
Клэбо явился на судебное заседание в одиночку. Даже без адвоката. Он не стал ничего отрицать и признался, что нарушил статью 3 закона «О дорожном движении». Но перед этим ему пришлось объяснить обстоятельства
«Я еду домой из города. Въезжаю на кольцевую развязку с относительно низкой скоростью. Вместо тормоза я нажимаю на педаль газа и врезаюсь в машину, стоящую впереди», — рассказал Клэбо.
Он не заметил, что пешеход переходил дорогу. И подчеркнул, что не сидел в этот момент с телефоном в руках.
В отчете эксперта говорится, что машина Йоханнеса влетела в другую со скоростью 39 километров в час. Клэбо объяснил, что условия вождения были хорошими. После столкновения он не стал скрываться и поговорил со всеми участниками происшествия. Для него авария тоже была шоком.
Во время и после слушания он не позволял себя фотографировать, отказался от общения с прессой и быстро покинул здание суда после оглашения приговора. Но зато опубликовал в инстаграме самоуничижительный пост вместе с собой в тюремном костюме.
В приговоре судья сделала акцент на том, что Клэбо проявил недостаток внимания, и это дело не может обойтись только штрафными санкциями.
«Столкновение не является результатом безжалостного поведения или сознательным риском во время вождения. Обвиняемый был невнимателен за рулем, и за этим последовала паническая реакция, в которой он перепутал педали газа и тормоза», — приводит слова судьи NRK.
Клэбо приговорен к 16 суткам условного заключения с испытательным сроком в два года. Для этого ему не нужно сидеть в тюрьме. Помимо этого Йоханнесу выписан штраф в размере 10 тысяч норвежских крон. А также он лишен водительской лицензии на девять месяцев.
Похоже, что теперь катать его на машине будет девушка. Надеемся, что она окажется на дороге намного внимательней.