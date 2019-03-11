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13:11 (мск), источник: Sport24

Лучший лыжник мира получил срок и штраф за участие в ДТП. Он уже выложил фото в тюремной робе

Йоханнес Клэбо умеет троллить и соперников, и себя.

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Сразу после чемпионата мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо отправился не праздновать свое трехкратное чемпионство, а прямиком в суд.

В декабре прошлого года норвежец стал участником дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль под управлением Клэбо столкнулся с другой машиной, остановившейся у пешеходного перехода. В результате 12-летняя девочка, которая переходила дорогу, отделалась легкими травмами. Сидевшая за рулем 30-летняя беременная женщина не пострадала. А вот пассажир получил два перелома. Полиция завела дело о наезде. Лыжник был лишен водительских прав. Суд назначали на начало весны.

Клэбо явился на судебное заседание в одиночку. Даже без адвоката. Он не стал ничего отрицать и признался, что нарушил статью 3 закона «О дорожном движении». Но перед этим ему пришлось объяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и ответить на вопросы судьи Ингвильд Скаар.

«Я еду домой из города. Въезжаю на кольцевую развязку с относительно низкой скоростью. Вместо тормоза я нажимаю на педаль газа и врезаюсь в машину, стоящую впереди», — рассказал Клэбо.

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Он не заметил, что пешеход переходил дорогу. И подчеркнул, что не сидел в этот момент с телефоном в руках.

В отчете эксперта говорится, что машина Йоханнеса влетела в другую со скоростью 39 километров в час. Клэбо объяснил, что условия вождения были хорошими. После столкновения он не стал скрываться и поговорил со всеми участниками происшествия. Для него авария тоже была шоком.

Во время и после слушания он не позволял себя фотографировать, отказался от общения с прессой и быстро покинул здание суда после оглашения приговора. Но зато опубликовал в инстаграме самоуничижительный пост вместе с собой в тюремном костюме.

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В приговоре судья сделала акцент на том, что Клэбо проявил недостаток внимания, и это дело не может обойтись только штрафными санкциями.

«Столкновение не является результатом безжалостного поведения или сознательным риском во время вождения. Обвиняемый был невнимателен за рулем, и за этим последовала паническая реакция, в которой он перепутал педали газа и тормоза», — приводит слова судьи NRK.

Клэбо приговорен к 16 суткам условного заключения с испытательным сроком в два года. Для этого ему не нужно сидеть в тюрьме. Помимо этого Йоханнесу выписан штраф в размере 10 тысяч норвежских крон. А также он лишен водительской лицензии на девять месяцев.

Похоже, что теперь катать его на машине будет девушка. Надеемся, что она окажется на дороге намного внимательней.

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