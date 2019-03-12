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09:50 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Кирилл Киливнюк занял второе место в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске.

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Победу одержал японец Наото Баба, преодолевший дистанцию за 1 час 10 минут 20,9 секунды, Киливнюк проиграл ему 30,8 секунды.

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Третьим финишировал россиянин Илья Порошкин (+35,8). Россиянин Егор Казаринов занял четвертое место (+1.55,7), Иван Якимушкин — пятое (+1.56,1), Антон Тимашов — седьмое (+2.01,9), Иван Кириллов снялся с дистанции.

Киливнюк является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 111 медалей — 40 золотых, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−4−4). На третьей строчке располагается сборная Японии (5−4−4).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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