«Мы принимаем меры, чтобы смягчить наказание». Министр спорта РК рассказал о последних новостях по допинг-скандалу Полторанина

«Ранее с заявлениями в СМИ выступал главный тренер национальной сборной лыжных гонок, личный тренер Полторанина и сам спортсмен. К счастью, Полторанин не применял кровяного допинга, но он сходил к доктору в Германии и сдал кровь, это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами, и вина спортсмена не в употреблении допинга, а в стремлении, по этой статье. А так и главный тренер сказал, что кровь не переливалась. Факта принятия своей крови не было. Австрийская полицейская служба официально заявила, мы же запрос делали. Наша позиция против антиспортивного поведения, против допинга, это ни к чему хорошему не приведет. Это просто в погоне за медалями, это потом всплывает, зачем это нам надо? Когда была Лондонская олимпиада, как чествовали — семь медалей! Четыре золотых медали забрали. Зачем такие факты нужны? Поэтому мы вносим жесткие нормы в наше законодательство. Завтра будет первое чтение в Мажилисе этой нормы. Мы меры принимаем, чтобы смягчить наказание. Чтобы это не было, что его одного оставить и его, скажем так, и он сам отстаивал свои правы. Мы, как заинтересованный орган, а он гражданин Казахстана, мы обязаны его защищать. Только по тем нормам, которые он допустил в части нарушения законодательства. Чтобы не было дополнительных ему обвинений. На самом деле, с Полтораниным вы сами прекрасно знаете, до этого он во всех соревнованиях выступал, его перед стартом сколько раз допинг контроль брали», — заявил Мухамедиулы.