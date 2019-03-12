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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы принимаем меры, чтобы смягчить наказание». Министр спорта РК рассказал о последних новостях по допинг-скандалу Полторанина

Министр туризма и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на брифинге в Правительстве заявил журналистам, что Казахстан принимает меры для смягчения наказания подозреваемого в употреблении допинга лыжника Алексея Полторанина, так как факта использования запрещенных препаратов не было, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Министр отметил, что лидер сборной Казахстана «чист». А его вина лишь в том, что были мысли прибегнуть к запрещенным средствам.

«Ранее с заявлениями в СМИ выступал главный тренер национальной сборной лыжных гонок, личный тренер Полторанина и сам спортсмен. К счастью, Полторанин не применял кровяного допинга, но он сходил к доктору в Германии и сдал кровь, это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами, и вина спортсмена не в употреблении допинга, а в стремлении, по этой статье. А так и главный тренер сказал, что кровь не переливалась. Факта принятия своей крови не было. Австрийская полицейская служба официально заявила, мы же запрос делали. Наша позиция против антиспортивного поведения, против допинга, это ни к чему хорошему не приведет. Это просто в погоне за медалями, это потом всплывает, зачем это нам надо? Когда была Лондонская олимпиада, как чествовали — семь медалей! Четыре золотых медали забрали. Зачем такие факты нужны? Поэтому мы вносим жесткие нормы в наше законодательство. Завтра будет первое чтение в Мажилисе этой нормы. Мы меры принимаем, чтобы смягчить наказание. Чтобы это не было, что его одного оставить и его, скажем так, и он сам отстаивал свои правы. Мы, как заинтересованный орган, а он гражданин Казахстана, мы обязаны его защищать. Только по тем нормам, которые он допустил в части нарушения законодательства. Чтобы не было дополнительных ему обвинений. На самом деле, с Полтораниным вы сами прекрасно знаете, до этого он во всех соревнованиях выступал, его перед стартом сколько раз допинг контроль брали», — заявил Мухамедиулы.

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Напомним, следственные органы Германии и Австрии 27 февраля провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что задержаны пять спортсменов: австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

По данным австрийских СМИ, задержанные лыжники признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции и были отпущены на свободу. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила данных атлетов. Позже через СМИ Полторанин заявил, что не принимал допинг, но мысли его попробовать у него были.

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