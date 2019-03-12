Клебо обошел Большунова в общем зачете Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поднялся на 1-е место в общем зачете Кубка мира.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поднялся на 1-е место в общем зачете Кубка мира.
22-летний спортсмен выиграл сегодняшний спринт на этапе в норвежском Драммене и набрал 1281 очко.
Второе место занимает россиянин Александр Большунов (1250), третье — норвежец Шур Рете (802). Россиянин Сергей Устюгов располагается на 6-й строчке (633), Андрей Мельниченко — на 12-й (481), Андрей Ларьков — на 13-й (475), Денис Спицов — на 16-й (413), Глеб Ретивых — на 21-й (297), Евгений Белов — на 23-й (294), Максим Вылегжанин — на 25-й (282), Алексей Червоткин — на 38-й (156), Андрей Собакарев — на 45-й (122), Иван Якимушкин — на 51-й (102), Илья Семиков — на 53-й (94), Артем Мальцев — на 74-й (49), Илья Порошкин — на 78-й (45).
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1281.
2. Александр Большунов (Россия) — 1250.
3. Шур Рете (Норвегия) — 802.
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 708.
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 670.
6. Сергей Устюгов (Россия) — 633…
12. Андрей Мельниченко (Россия) — 481.
13. Андрей Ларьков (Россия) — 475…
16. Денис Спицов (Россия) — 413…
21. Глеб Ретивых (Россия) — 297…
23. Евгений Белов (Россия) — 294…
25. Максим Вылегжанин (Россия) — 282…
38. Алексей Червоткин (Россия) — 156…
45. Андрей Собакарев (Россия) — 122…
51. Иван Якимушкин (Россия) — 102…
53. Илья Семиков (Россия) — 94…
74. Артем Мальцев (Россия) — 49…
78. Илья Порошкин (Россия) — 45.