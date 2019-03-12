Клебо обошел Большунова в общем зачете Кубка мира

Второе место занимает россиянин Александр Большунов (1250), третье — норвежец Шур Рете (802). Россиянин Сергей Устюгов располагается на 6-й строчке (633), Андрей Мельниченко — на 12-й (481), Андрей Ларьков — на 13-й (475), Денис Спицов — на 16-й (413), Глеб Ретивых — на 21-й (297), Евгений Белов — на 23-й (294), Максим Вылегжанин — на 25-й (282), Алексей Червоткин — на 38-й (156), Андрей Собакарев — на 45-й (122), Иван Якимушкин — на 51-й (102), Илья Семиков — на 53-й (94), Артем Мальцев — на 74-й (49), Илья Порошкин — на 78-й (45).