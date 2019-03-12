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18:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов уступил Клебо без боя. Желтая майка опять у норвежца

Александр Большунов потерял лидерство в лыжном Кубке мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кубок мира. Спринт (К)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.37,90
2. Эйрик Брансдаль (Норвегия) — 2.38,79
3. Ришар Жув (Франция) — 2.40,07.

Женщины

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 2.56,12
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — 0,80
3. Наталья Непряева (Россия) — 1,06
4. Стина Нильссон (Швеция) — 1,28
5. Джессика Диггинс (США) — 5,38
6. Анна Свендсен (Норвегия) — 7,59.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене изменил ситуацию в борьбе за Хрустальных глобус как у мужчин, так и у женщин. Городской спринт, пусть и классический, оказался камнем преткновения для Александра Большунова после триумфа в марафоне в Холменколлене, а вот Наталья Непряева, продемонстрировав сумасшедшее ускорение на финише, сумела добраться до призового места.

Большунов лаки-лузером не стал

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Александр Большунов после легендарного марафона перехватил желтую майку лидера у Йоханнеса Клебо. В классической гонке на 50 км россиянин нанес норвежцу сокрушительный удар. Однако трехкратный чемпион мира отыгрался буквально через три дня.

Клебо считался фаворитом классического спринта, но Большунов именно в классике в текущем сезоне обыграл Йоханнеса на первом этапе в финской Руке, когда норвежец раньше времени начал праздновать победу, а затем в Отепя финишировал вторым. Иными словами, шансы Александра не на первое место, а как минимум на попадание в финал расценивались достаточно высоко.

И после пролога казалось, что Большунов готов повторить результат Отепя, где он стал вторым вслед за Клебо. Однако уже в четвертьфинале лидер сборной России выбыл из борьбы. Большунов, как и во многих гонках сезона, вел забег, пытался создать себе задел перед финишным подъемом, но резкости не хватило.

В своем четвертьфинале Александр стал третьим, а поскольку предыдущий забег с участием Клебо был быстрее, то он лишился все шансов пройти дальше как лаки-лузер.

Клебо же уверенно выиграл полуфинал, а в финале просто раздавил всех соперников. Свои запланированные 100 очков норвежец набрал, а Большунов, в итоге ставший 13-м, получил 20 очков. Теперь норвежец опережает россиянина в общем зачете на 31 очко и с большой вероятностью увеличит это преимущество в следующей гонке. Ведь этап в Фалуне 16 марта начнется с конькового спринта.

В Драммене никому из наших лыжников не удалось преодолеть стадию четвертьфинала. Также третьими в своих забегах стали Глеб Ретивых и Александр Терентьев, повторившие судьбу Большунова, а Андрей Краснов был пятым. Андрей Собакарев и Сергей Ардашев в топ-30 попасть не сумели.

Непряевой осталось два очка до Остберг

А вот Наталья Непряева, в воскресенье в Холменколлене ставшая в женском марафоне второй, сохранила силы и на драмменский спринт. Хотя времени на восстановление у нее было ровно на сутки меньше, чем у Большунова. 13-й номер после пролога стал удачным для Непряевой.

В четвертьфинале Наталья уверенно финишировала второй вслед за шведкой Стиной Нильссон, полностью контролируя ситуацию. А вот в полуфинале россиянка стала третьей, но за счет того, что забег получился очень быстрым, прошла дальше вместе с норвежками Майкен Фаллой, Астрид Якобсен и той же Нильссон.

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Интересно, что эта же четверка разбиралась между собой и в финале, причем у Непряевой, казалось, было немного шансов на призовое место. Фалла оставила всех позади, одержав в Драммене уже пятую в карьере победу, а позади нее Якобсен сумела убежать от Нильссон. Но шведку уже в финишном створе опередила и Непряева, которая на последних 50 метрах выдала просто невероятную скорость.

Наталья на все сто процентов использовала шанс максимально подобраться к Ингвильд Остберг в общем зачете. Норвежка не сумела пройти стадию четвертьфинала, причем дорогу ей перекрыла россиянка Евгения Шаповала, ставшая второй в забеге. Остберг в итоге заняла 19-е место и теперь опережает Непряеву всего на два очка.

Острейшая борьба за Хрустальный глобус теперь продолжится в Фалуне.

Что касается выступления в городском спринте других россиянок, то Шаповалова и Юлия Белорукова остановились на стадии полуфинала, Наталья Матвеева и Наталья Алешина завершили борьбу в четвертьфинале, а Христина Мацокина не пробилась в топ-30 через пролог.

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1281
2. Александр Большунов (Россия) — 1250
3. Шур Рете (Норвегия) — 802
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 708
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 670
6. Сергей Устюгов (Россия) — 633…

Женщины
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1329
2. Наталья Непряева (Россия) — 1327
3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1068
4. Тереза Йохауг (Норвегия) — 960
5. Джессика Диггинс (США) — 838
6. Юлия Белорукова (Россия) — 804…

Оставшиеся гонки Кубка мира

16 марта. Фалун (Швеция). Спринт (С)
17 марта. Фалун (Швеция). Гонка с раздельным стартом©, 15/10 км
22 марта. Квебек (Канада). Спринт (С)
23 марта. Квебек (Канада). Масс-старт (К), 15/10 км
24 марта. Квебек (Канада). Гонка преследования ©, 15/10 км.

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