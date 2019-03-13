Парис победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Андорре
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Итальянский горнолыжник Доминик Парис одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Итальянский горнолыжник Доминик Парис одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в
В среду Парис показал результат 1 минута 26,80 секунды. Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд (отставание 0,34 секунды), замкнул тройку лучших австриец Отмар Штридингер (+0,41).
Лидирует в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине швейцарец Беат Фойц (540 баллов), второе место занимает Парис (520), на третьем месте идет Винсент Крихмайр (339).