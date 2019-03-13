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16:34 (мск), источник: Р-Спорт

Шмидхофер выиграла общий зачет Кубка мира в скоростном спуске

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Австрийская горнолыжница Николь Шмидхофер выиграла общий зачет Кубка мира в скоростном спуске.

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Заключительный этап Кубка мира проходит в среду в Андорре. Победу в скоростном спуске одержала австрийка Мирьям Пухнер (1 минута 32,91 секунды). Второй стала немка Виктория Ребенсбург (+0,03 секунды). Замкнула тройку швейцарка Коринн Сутер (+0,08). Шмидхофер (+0,90) стала 11-й.

По итогам всех этапов Кубка мира Шмидхофер одержала победу в зачете данной дисциплины, набрав 468 баллов. Второе место заняла её соотечественница Штефани Венье (372). Еще одна австрийка Рамона Зибенхофер (354) стала третьей.

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