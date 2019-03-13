Шмидхофер выиграла общий зачет Кубка мира в скоростном спуске

Заключительный этап Кубка мира проходит в среду в Андорре. Победу в скоростном спуске одержала австрийка Мирьям Пухнер (1 минута 32,91 секунды). Второй стала немка Виктория Ребенсбург (+0,03 секунды). Замкнула тройку швейцарка Коринн Сутер (+0,08). Шмидхофер (+0,90) стала 11-й.

По итогам всех этапов Кубка мира Шмидхофер одержала победу в зачете данной дисциплины, набрав 468 баллов. Второе место заняла её соотечественница Штефани Венье (372). Еще одна австрийка Рамона Зибенхофер (354) стала третьей.