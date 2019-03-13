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19:01 (мск), источник: Газета.Ру

Губерниев рассказал о конфликте с Вяльбе во время ЧМ по лыжным гонкам

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свой конфликт с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

«Она мне не интересна. Зачем мне контактировать с человеком, к которому нет никакого интереса?

Лично я для продвижения этого спорта в массы прилагаю максимум. На чемпионате мира сделал больше всех в стране — за исключением самих спортсменов, кто боролся за медали. Практически в одиночку пытался сдвинуть эту историю с мертвой точки, привлекая друзей-артистов, других атлетов.

Насчет совместных действий с федерацией отвечу так: как можно делать что-то с людьми, которые любят тишину?", — приводит слова эксперта RT.

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