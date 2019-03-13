Губерниев рассказал о конфликте с Вяльбе во время ЧМ по лыжным гонкам
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свой конфликт с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свой конфликт с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.
«Она мне не интересна. Зачем мне контактировать с человеком, к которому нет никакого интереса?
Лично я для продвижения этого спорта в массы прилагаю максимум. На чемпионате мира сделал больше всех в стране — за исключением самих спортсменов, кто боролся за медали. Практически в одиночку пытался сдвинуть эту историю с мертвой точки, привлекая
Насчет совместных действий с федерацией отвечу так: как можно делать
Смотрите также: Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители