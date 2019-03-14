Американка Микаэла Шиффрин выиграла общий зачет Кубка мира в супергиганте
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла общий зачет Кубка мира в супергиганте.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла общий зачет Кубка мира в супергиганте.
В четверг в Андорре в рамках заключительного этапа Шиффрин стала четвертой в супергиганте, уступив 0,44 секунды немке Виктории Ребенсбург, которая одержала победу с результатом 1 минута 23,91 секунды.
Второй на этапе стала австрийка Тамара Типплер (+0,15 секунды). Замкнула тройку итальянка Федерика Бриньоне (+0,34).
По итогам всех этапов Шиффрин набрала 350 очков и выиграла общий зачет в данной дисциплине. Второй стала австрийка Николь Шмидхофер (303 балла), третье место заняла Тина Вайратер из Лихтенштейна (268).
Ранее в марте Шиффрин третий раз подряд стала обладательницей большого Хрустального глобуса — награды, вручаемой за победу в общем зачете Кубка мира.