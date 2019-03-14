Чемпион Универсиады-2017 Березин дисквалифицирован на 4 года за допинг

Срок дисквалификации Березина отсчитывается с 18 февраля 2019 года.

Читайте также ФМБА: БАД с аминокислотами и минералами заменила спортсменам мельдоний

Согласно релизу, лыжник наказан за нарушение пункта 2.1. Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

Егор Березин завоевал золотую медаль Универсиады-2017 в эстафете и был бронзовым призером в спринте.