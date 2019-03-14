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16:33 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион Универсиады-2017 Березин дисквалифицирован на 4 года за допинг

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чемпион зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате российский лыжник Егор Березин дисквалифицирован Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Срок дисквалификации Березина отсчитывается с 18 февраля 2019 года.

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Согласно релизу, лыжник наказан за нарушение пункта 2.1. Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

Егор Березин завоевал золотую медаль Универсиады-2017 в эстафете и был бронзовым призером в спринте.

Также отмечается, что 4-летнюю дисквалификацию за нарушение того же пункта правил получил еще один лыжник Василий Пушкин. Его наказание отсчитывается с 13 февраля 2019 года.

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