Чемпион Универсиады-2017 Березин дисквалифицирован на 4 года за допинг
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чемпион зимней Универсиады-2017 в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чемпион зимней Универсиады-2017 в
Срок дисквалификации Березина отсчитывается с 18 февраля 2019 года.
Согласно релизу, лыжник наказан за нарушение пункта 2.1. Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.
Егор Березин завоевал золотую медаль Универсиады-2017 в эстафете и был бронзовым призером в спринте.
Также отмечается, что 4-летнюю дисквалификацию за нарушение того же пункта правил получил еще один лыжник Василий Пушкин. Его наказание отсчитывается с 13 февраля 2019 года.