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16:36 (мск), источник: Р-Спорт

Итальянец Доминик Парис завоевал малый Хрустальный глобус в супергиганте

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Итальянский горнолыжник Доминик Парис завоевал малый Хрустальный глобус победителя зачета Кубка мира в супергиганте, последний этап которого в данной дисциплине прошел в Андорре.

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Парис в четверг стал победителем этапа в Андорре, показав на дистанции время 1 минута 20,42 секунды. Вторым стал швейцарец Мауро Кавицель с отставанием в 0,15 секунды, третье место занял австриец Винсент Крехмайр (+0,44).

Парис по итогам всех стартов Кубка мира в супергиганте набрал 430 очков. Второе место в общем зачете занял Крехмайр (346), а третье — Кавицель (324).

Парис стал победителем общего зачета Кубка мира в супергиганте впервые в своей карьере. Также 29-летний итальянец в нынешнем сезоне завоевал золотую медаль в данной дисциплине на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Оре.

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