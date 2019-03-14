Итальянец Доминик Парис завоевал малый Хрустальный глобус в супергиганте

Парис в четверг стал победителем этапа в Андорре, показав на дистанции время 1 минута 20,42 секунды. Вторым стал швейцарец Мауро Кавицель с отставанием в 0,15 секунды, третье место занял австриец Винсент Крехмайр (+0,44).

Парис по итогам всех стартов Кубка мира в супергиганте набрал 430 очков. Второе место в общем зачете занял Крехмайр (346), а третье — Кавицель (324).