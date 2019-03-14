Фристайлистка сборной России Завадовская объявила о завершении карьеры

Завадовская , которой в январе исполнилось 23 года, входила в состав сборной России с 2015 года. Она выступала на чемпионате мира и Олимпиаде-2018, но осталась без наград.

«Я завершаю спортивную карьеру. Конечно, это решение принято не за один день. Буду развиваться дальше, спорт не брошу и буду двигаться в этом направлении, но как именно — расскажу об этом немного позже», — сказала Завадовская по телефону.