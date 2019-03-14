Кобаяси победил на этапе Кубка мира в Норвегии, Климов — шестой
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Японец Рёю Кобаяси завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в норвежском Тронхейме.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Японец Рёю Кобаяси завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в норвежском Тронхейме.
Кобаяси показал результат 298,4 балла, вторым стал норвежец Андреас Стьернен (288,0), бронза досталась австрийцу Штефану Крафту (280,5).
Россиянин Евгений Климов (273,8) занял шестое место, Михаил Назаров и Дмитрий Васильев не пробились в финальный раунд соревнований.