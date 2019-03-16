Лундбю досрочно выиграла общий зачет КМ в прыжках на лыжах с трамплина

Лундбю в субботу на предпоследнем этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле заняла второе место, показав результат 245,5 метра. Победу одержала немка Юлиане Зейфарт (252,6). Третьей стала норвежка Анна Один Стрём (233,9). Россиянка Анна Шпынева (221,2) показала 10-й результат.

Результаты других спортсменок сборной России: 14. Александра Кустова (210,0), 15. Софья Тихонова (209,8), 18. Ирина Аввакумова (204,4), 22. Лидия Яковлева (201,4). Ксения Каблукова (32), Александра Баранцева (36), Стефания Надымова (38) и Алина Бородина (40) не отобрались в финальную попытку.

Лундбю завоевала Большой хрустальный глобус второй год подряд. В текущем сезоне 24-летняя норвежка записала в свой актив 1693 балла, второе место занимает немка Катарина Альтхаус (1308), замыкает тройку лучших Зейфарт (1171). Лучшая из россиянок Лидия Яковлева (500) занимает 12-е место.