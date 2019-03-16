Нильссон выиграла спринт свободным стилем на домашнем этапе КМ

Россиянка Наталья Непряева, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира, не смогла квалифицироваться в основной этап гонки. Юлия Белорукова остановилась на стадии ¼ финала, а Наталья Матвеева прекратила борьбу в полуфинале гонки.