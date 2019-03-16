Нильссон выиграла спринт свободным стилем на домашнем этапе КМ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведская лыжница Стина Нильссон завоевала золото в спринте на 1,4 километра свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Фалуне.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведская лыжница Стина Нильссон завоевала золото в спринте на 1,4 километра свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Фалуне.
В субботу Нильссон финишировала первой с результатом 3 минуты 7,76 секунды. Второе место заняла Майкен Касперсен Фалла (отставание 0,67 секунды), замкнула тройку лучших шведка Майя Дальквист (+2,10).
Россиянка Наталья Непряева, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира, не смогла квалифицироваться в основной этап гонки. Юлия Белорукова остановилась на стадии ¼ финала, а Наталья Матвеева прекратила борьбу в полуфинале гонки.