Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Клебо в финале стал первым с результатом 2 минуты 52,38 секунды. Второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен (+0,10 секунды), третье — еще один представитель Норвегии Синдр Скар (+0,28).

Россиянин Александр Большунов, который борется с Клебо за победу в общем зачете, выбыл в полуфинале. Также на данной стадии завершил борьбу Глеб Ретивых. В четвертьфинале выбыл Андрей Краснов.