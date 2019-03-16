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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте на 1,4 километра свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

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Клебо в финале стал первым с результатом 2 минуты 52,38 секунды. Второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен (+0,10 секунды), третье — еще один представитель Норвегии Синдр Скар (+0,28).

Россиянин Александр Большунов, который борется с Клебо за победу в общем зачете, выбыл в полуфинале. Также на данной стадии завершил борьбу Глеб Ретивых. В четвертьфинале выбыл Андрей Краснов.

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