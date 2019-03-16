Черный день для русских лыжников. Командная тактика норвежцев уничтожает наши шансы на Кубок мира

Источник: Sport24

Чем ближе финал лыжного Кубка мира, тем больше волнения вызывает каждая гонка. Во вторник в Драммене прошли классические спринты, результаты которых вновь круто изменили ситуацию в общих зачетах: один из фаворитов мужской гонки Александр Большунов сенсационно не смог пройти дальше четвертьфинала, что позволило Йоханнесу Клэбо перехватить лидерство в тотале. В то же время в женском зачете проблемами Ингвилд Эстберг прекрасно воспользовалась Наталья Непряева, которая сократила отставание от норвежки до двух очков.

Последний европейский этап КМ в сезоне принимает Фалун, в расписании значатся коньковые спринт и разделка. В обеих гонках наши лыжники могли как улучшить свои положения в тотале, так и практически потерять шансы на Большой хрустальный глобус. Первый раунд двухдневного русско-норвежского противостояния остался за норвежцами.

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Check-out the last stop of the FIS Cross-Country World Cup season 2018/19 before the grande finale in Quebec city (CAN)! #fiscrosscountry</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fiscrosscountry/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FIS Cross-Country World Cup</a> (@fiscrosscountry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-14T11:44:58+00:00">14 Мар 2019 в 4:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Квалификация и четвертьфиналы

К сожалению, Наталья Непряева выбыла из борьбы за кубковые очки уже на стадии квалификации (42-е место, +14,63 от Дальквист). Обидно ужасно. Казалось, что сегодня у Наташи были все шансы перехватить лидерство в общем зачете. Но сказался, видимо, сумасшедший график: марафон в воскресенье, спринт во вторник.

Эстберг в Драммене быстро вылетела и сегодня была живее — 18-е время в квале.

Из шести россиянок, принимавших участие в спринтерских забегах, в четвертьфиналы прошли лишь Наталья Матвеева (15-я, +8,51) и Юлия Белорукова (25-я, +10,41).

В мужской квалификации лучшее время предсказуемо показал Клэбо, Большунов стал третьим (+2,22). Также в следующую стадию прошли Глеб Ретивых (21-й, +6,25) и Андрей Краснов (24-й, +7,01).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bu6i2TcBaTT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu6i2TcBaTT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tixonov2062005/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tikhonov Stepan</a> (@tixonov2062005) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-12T16:20:50+00:00">12 Мар 2019 в 9:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Юлия Белорукова бежала в первом четвертьфинале и попала в компанию к Лундгрен и Якобсен. На первой части дистанции россиянка держалась в лидерах, но на одном из скоростных спусков чуть не потеряла равновесие и перешла на пятое место. В последний подъем Белорукова заходила уже четвертой, на финишный спурт ее не хватило.

Эстберг же обеспечила себе попадание в топ-12 (минимум 22 очка). Элитный спринтер Майкен Фалла выступила для нее пэйсмейкером. Увезла от всех остальных. Эстберг ехала, будто в карете.

Наталья Матвеева свой четвертьфинал провела очень грамотно и финишировала второй.

Большунов, начав спокойно свой забег, так рванул в гору, что только швед за ним удержался. Все остальные отвалились. Задела хватило, чтобы пройти в полуфинал. Этот забег еще и самым скоростным получился.

Четвертьфинал Краснова и Ретивых был одним из самых медленных. Но на последних метрах Глеб фирменным рывком уделал всех, тогда как Андрей стал всего лишь четвертым.

Полуфиналы

В женских полуфиналах нас интересовал только второй забег, в котором бежали Эстберг и Матвеева. Норвежка уходила в первый подъем лидером, россиянка споткнулась, сбилась с ритма и финишировала последней. Ингвилд же держать скорость, и только перед финишной прямой две шведки ее опередили, но третьего места Эстберг хватило для попадания в финал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuYP-xhBNAW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuYP-xhBNAW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuYP-xhBNAW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Natalia Matveeva (@matveeva_natalia_rus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-27T08:41:47+00:00">27 Фев 2019 в 12:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Большунов бежал вместе с Клэбо, Пеллегрино и Скаром. Александр долгое время держался вторым, однако на предфинишном подъеме закопался.

Вся трасса была разбита. И для огромного Саши это проблема. Его обошли соперники, а на последней прямой россиянин и вовсе уступил четвертую позицию и стал пятым. Три сотых отделили его от попадания в финал.

Во втором забеге, где бежал Ретивых, темп никто не взвинчивал. На одном из поворотов упал француз Шанава и зацепил россиянина. Глеб на ногах удержался, но догнать соперников уже не смог.

Финалы

Женский забег стал новым сражением между Фаллой и Нильссон. Норвежка и шведка по очереди лидировали, однако Фалла допустила ту же ошибку, что и в полуфинале. Нильссон норвежку не отпустила, а в последний поворот заходила первой и лидерство удержала. Третьей стала Дальквист, а Эстберг заняла высокое пятое место и увеличила свой отрыв от Непряевой до 47 очков.

В отличие от прошлых забегов, где Клэбо начинал не быстро, в финале Йоханнес включился сразу, но на первом подъеме споткнулся и сбавил скорость. Вшестером лыжники заехали на предфинишный подъем, со спуска никто не хотел уходить первым. Не выдержал швед Бергстрем, которого до сегодняшнего дня никто не знал, но его тут же догнали.

Из-за игрищ перед спуском на какой-то момент Клэбо вообще стал шестым.

На финишную прямую он выходил четвертым, но благодаря сумасшедшему ускорению вырезал золото у Иверсена и Скара. На самом деле, сложилось полное впечатление, что партнеры по сборной ему просто подарили победу. Иверсен точно сбавил газ.

Теперь преимущество Йоханнеса над Большуновым в тотале снова составляет комфортные 102 очка.

Первый день этапа безоговорочно остался за норвежцами, Непряева и Большунов создали себе большие проблемы. Завтра у наших лыжников будут возможности немного исправить ситуацию, одна в Канаде первые гонки Клэбо и Эстберг точно начнут в желтых майках (если только завтра Ингвилд не завалит разделку).

Кубок мира. Фалун. Спринт, свободный стиль. Женщины

1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.07,72

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 0,71

3. Майя Далквист (Швеция) — 2,14

4. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 3,13

5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) — 5,09.

12. Наталья Матвеева

19. Юлия Белорукова

39. Христина Мацокина

42. Наталья Непряева

47. Татьяна Алешина

58. Елена Соболева (все — Россия)

Мужчины.

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2.52,38

2. Эмил Иверсен (Норвегия) — +0,10

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — +0,28.