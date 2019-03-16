Черный день для русских лыжников. Командная тактика норвежцев уничтожает наши шансы на Кубок мира
Теперь Большунов и Непряева должны жечь в каждой гонке.
Теперь Большунов и Непряева должны жечь в каждой гонке.
Чем ближе финал лыжного Кубка мира, тем больше волнения вызывает каждая гонка. Во вторник в Драммене прошли классические спринты, результаты которых вновь круто изменили ситуацию в общих зачетах: один из фаворитов мужской гонки Александр Большунов сенсационно не смог пройти дальше четвертьфинала, что позволило Йоханнесу Клэбо перехватить лидерство в тотале. В то же время в женском зачете проблемами Ингвилд Эстберг прекрасно воспользовалась Наталья Непряева, которая сократила отставание от норвежки до двух очков.
Последний европейский этап КМ в сезоне принимает Фалун, в расписании значатся коньковые спринт и разделка. В обеих гонках наши лыжники могли как улучшить свои положения в тотале, так и практически потерять шансы на Большой хрустальный глобус. Первый раунд двухдневного
К сожалению, Наталья Непряева выбыла из борьбы за кубковые очки уже на стадии квалификации (42-е место, +14,63 от Дальквист). Обидно ужасно. Казалось, что сегодня у Наташи были все шансы перехватить лидерство в общем зачете. Но сказался, видимо, сумасшедший график: марафон в воскресенье, спринт во вторник.
Эстберг в Драммене быстро вылетела и сегодня была живее — 18-е время в квале.
Из шести россиянок, принимавших участие в спринтерских забегах, в четвертьфиналы прошли лишь Наталья Матвеева (15-я, +8,51) и Юлия Белорукова (25-я, +10,41).
В мужской квалификации лучшее время предсказуемо показал Клэбо, Большунов стал третьим (+2,22). Также в следующую стадию прошли Глеб Ретивых (21-й, +6,25) и Андрей Краснов (24-й, +7,01).
Юлия Белорукова бежала в первом четвертьфинале и попала в компанию к Лундгрен и Якобсен. На первой части дистанции россиянка держалась в лидерах, но на одном из скоростных спусков чуть не потеряла равновесие и перешла на пятое место. В последний подъем Белорукова заходила уже четвертой, на финишный спурт ее не хватило.
Эстберг же обеспечила себе попадание в топ-12 (минимум 22 очка). Элитный спринтер Майкен Фалла выступила для нее пэйсмейкером. Увезла от всех остальных. Эстберг ехала, будто в карете.
Большунов, начав спокойно свой забег, так рванул в гору, что только швед за ним удержался. Все остальные отвалились. Задела хватило, чтобы пройти в полуфинал. Этот забег еще и самым скоростным получился.
Четвертьфинал Краснова и Ретивых был одним из самых медленных. Но на последних метрах Глеб фирменным рывком уделал всех, тогда как Андрей стал всего лишь четвертым.
В женских полуфиналах нас интересовал только второй забег, в котором бежали Эстберг и Матвеева. Норвежка уходила в первый подъем лидером, россиянка споткнулась, сбилась с ритма и финишировала последней. Ингвилд же держать скорость, и только перед финишной прямой две шведки ее опередили, но третьего места Эстберг хватило для попадания в финал.
Вся трасса была разбита. И для огромного Саши это проблема. Его обошли соперники, а на последней прямой россиянин и вовсе уступил четвертую позицию и стал пятым. Три сотых отделили его от попадания в финал.
Во втором забеге, где бежал Ретивых, темп никто не взвинчивал. На одном из поворотов упал француз Шанава и зацепил россиянина. Глеб на ногах удержался, но догнать соперников уже не смог.
Женский забег стал новым сражением между Фаллой и Нильссон. Норвежка и шведка по очереди лидировали, однако Фалла допустила ту же ошибку, что и в полуфинале. Нильссон норвежку не отпустила, а в последний поворот заходила первой и лидерство удержала. Третьей стала Дальквист, а Эстберг заняла высокое пятое место и увеличила свой отрыв от Непряевой до 47 очков.
В отличие от прошлых забегов, где Клэбо начинал не быстро, в финале Йоханнес включился сразу, но на первом подъеме споткнулся и сбавил скорость. Вшестером лыжники заехали на предфинишный подъем, со спуска никто не хотел уходить первым. Не выдержал швед Бергстрем, которого до сегодняшнего дня никто не знал, но его тут же догнали.
На финишную прямую он выходил четвертым, но благодаря сумасшедшему ускорению вырезал золото у Иверсена и Скара. На самом деле, сложилось полное впечатление, что партнеры по сборной ему просто подарили победу. Иверсен точно сбавил газ.
Теперь преимущество Йоханнеса над Большуновым в тотале снова составляет комфортные 102 очка.
Первый день этапа безоговорочно остался за норвежцами, Непряева и Большунов создали себе большие проблемы. Завтра у наших лыжников будут возможности немного исправить ситуацию, одна в Канаде первые гонки Клэбо и Эстберг точно начнут в желтых майках (если только завтра Ингвилд не завалит разделку).
1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.07,72
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 0,71
3. Майя Далквист (Швеция) — 2,14
4. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 3,13
5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) — 5,09.
12. Наталья Матвеева
19. Юлия Белорукова
39. Христина Мацокина
42. Наталья Непряева
47. Татьяна Алешина
58. Елена Соболева (все — Россия)
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2.52,38
2. Эмил Иверсен (Норвегия) — +0,10
3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — +0,28.
8. Глеб Ретивых
9. Александр Большунов
20. Андрей Краснов
58. Александр Терентьев
64. Артем Мальцев (все — Россия)