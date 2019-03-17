Йохёуг победила в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Швеции
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Норвежка Тереза Йохёуг победила в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Норвежка Тереза Йохёуг победила в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Йохёуг в воскресенье стала первой со временем 25 минут 23,9 секунды. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (+18,5), третье — американка Джессика Диггинс (+30,3).
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