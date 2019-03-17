Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции

Черный день для русских лыжников. Командная тактика норвежцев уничтожает наши шансы на Кубок мира

Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде Большунов завоевал четыре серебряные награды.