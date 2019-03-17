Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции

Спортсмен показал результат 33 минуты 18,6 секунды. Серебро завоевал норвежец Мартин Сундбю (отставание 8,9 секунды), бронза досталась его соотечественнику Дидрику Тёнсету (+17,7). Россиянин Андрей Ларьков занял пятое место (+41,3), Алексей Червоткин — седьмое (+52,1), Денис Спицов — 17-е (+1.18,5), Андрей Мельниченко — 21-е (+1.27,6), Евгений Белов — 22-е (+1.27,8).
Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде Большунов завоевал четыре серебряные награды.
В общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо, набравший 1381 очков. Вторым идет Большунов (1279 очков), третьим — норвежец Шур Рёте (802).
Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.