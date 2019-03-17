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22:07 (мск), источник: Sport24

Русский суперлыжник разорвал всех в Швеции. Крутейший норвежец в шоке даже поклонился ему

До лидера Кубка мира Большунову всего 14 очков.

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Источник: Reuters

Давно не было такой адской зарубы за Большой хрустальный глобус в мужских лыжных гонках. Обычно кто-то обеспечивал себе огромный запас и спокойно покуривал на финише сезона. Но в этом году все решится на последнем этапе Кубка мира в канадском Квебеке, в рамках которого состоится мини-тур из трех гонок.

Как развивались события в последние дни. 9 марта Александр Большунов выигрывает марафон в Осло и перехватывает желтую майку лидера у Йоханнеса Клэбо. Во вторник в Драммене побеждает норвежец и возвращает призовое одеяние себе. Вчера норвежский суперспринтер снова первый в своей любимой короткой гонке, Большунов только 9-й.

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Перед сегодняшним днем преимущество Клэбо составляло более ста очков. За победу дают только 100, то есть норвежец при любом раскладе полетит в Канаду лидером. Но у нашего гиганта был шанс заметно сократить отставание. 15 километров с раздельным стартом да еще и коньком — совсем не для Клэбо. Он вообще в разделках слаб, если они длиннее 5 км.

Большунову достался последний стартовый номер. Но вряд ли он большое значение придавал результатам соперников. Сан Саныч умеет правильно раскладываться на вменяемой трассе, то есть не на том болоте, какое было на ЧМ в Зефельде во время разделки.

С первых же отсечек все поняли, что Большунов сегодня в порядке. На 1,7 км он уступил пару секунд другому россиянину Алексею Червоткину. Но тот вообще слишком резво начал, а под финиш завял. На 3 км Большунов проигрывал 0,1 сек. Дидрику Тенсету. Дальше он не выпадал из топ-2 ни на одном из контрольных пунктов.

Сказочно повезло Мартину Сундбю. Так получилось, что на трассе он оказался за спиной Большунова. Они были на разных кругах, но Саша в итоге тащил хитрого бородача более 5 км.

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Самое смешное, что невольно Большунов создал себе главного соперника. Продержавшись за россиянином, норвежец создал себе огромный перевес над Рете, Тенсетом, Крюгером, Ларьковым. Сам Саша позже понял, что произошло. Когда связка распалась, а Сундбю пошел на финиш, Большунов прошел отметку 10 км, на которой уступил Мартину 0,4 сек. А до этого он ему вез прилично.

В этот момент пришлось поволноваться. Появились мысли, а не выдохся ли Большунов. Не дождетесь! На последних 5 км Саша так втопил, что привез Сундбю почти 10 секунд на финише. Норвежец после финиша первым подбежал к Большунову, поклонился ему и обнял. Это русский гигант сегодня втащил Мартина на подиум. Да и вообще Сундбю позитивно относится к русским парням и много раз восхищался Большуновым.

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Клэбо очень серьезно упирался сегодня, пытаясь добыть как можно больше очков. Но стал Йоханнес только 19-м, проиграв Большунов 1 минуту и 22 секунды. Саша отыграл у норвежца 88 очков. В общем зачете преимущество Клэбо всего 14 баллов. Все решится в Квебеке!

Но один хрустальный глобус Большунов уже выиграл — малый, в зачете дистанционных гонок. Красавец!
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Жаль, что борьба у девушек практически завершилась. Наталья Непряева не просто так провалила вчера квалификацию спринта. Она плохо себя чувствовала. Заболела… Сегодня она на старт не вышла. А ее соперница в борьбе за глобус Ингвилд Эстберг стала 4-й. Теперь между ними 97 очков. Отыграть такое почти нереально.

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Кубок мира. Фалун, Швеция Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 33.18,62. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +8,9 3. Дидрик Тенсет (Норвегия) — +17,7 …5. Андрей Ларьков (Россия) — +41,37. Алексей Червоткин (Россия) — +52,1 17. Денис Спицов (Россия) — +1.18,521. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.27,622. Евгений Белов (Россия) — +1.27,8.

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1393 очка2. Александр Большунов (Россия) — 13793. Шюр Рете (Норвегия) — 852…9. Сергей Устюгов (Россия) — 633.

Женщины

1. Ингвилд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 1424 очка2. Наталья Непряева (Россия) — 13273. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1115…6. Юлия Белорукова — 84810. Анастасия Седова (обе — Россия) — 536.

Александр Служаков

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