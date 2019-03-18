Йохёуг о допинге на ЧМ: Грустно, что всё это еще существует в спорте

Источник: Р-Спорт

Ранее в марте во время чемпионата мира в австрийском Зеефельде следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд, по итогам которого были задержаны пять спортсменов из Казахстана, Эстонии и Австрии. Свою вину признали два эстонских и два австрийских лыжника, казахстанец Алексей Полторанин заявил, что никогда не применял допинг, но думал о запрещенном методе.

«Очень грустно, что допинг все еще существует в спорте. И что всё это делается таким способом. Особенно, когда на этом ловят спортсменов страны-организатора чемпионата мира. Так много волонтеров старалось, чтобы этот чемпионат в Австрии был лучшим, а потом происходит вот это. Это не имеет никакого отношения к спорту», — цитирует норвежскую лыжницу шведская газета Expressen.