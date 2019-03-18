Сергей Устюгов: Операции никакой не предстоит, на ЧР выступать не планирую

По его словам, он лечится, но никакой операции не предстоит.

— Дорогие друзья, всем привет. Спасибо, что переживаете, со мной все нормально, лечусь. Операции никакой не предстоит, на ЧР выступать не планирую, — написал Устюглов в Инстаграме.