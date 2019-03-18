Сергей Устюгов: Операции никакой не предстоит, на ЧР выступать не планирую
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что пропустит чемпионат России.
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что пропустит чемпионат России.
По его словам, он лечится, но никакой операции не предстоит.
— Дорогие друзья, всем привет. Спасибо, что переживаете, со мной все нормально, лечусь. Операции никакой не предстоит, на ЧР выступать не планирую, — написал Устюглов в Инстаграме.