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16:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Устюгов: Операции никакой не предстоит, на ЧР выступать не планирую

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что пропустит чемпионат России.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, он лечится, но никакой операции не предстоит.

— Дорогие друзья, всем привет. Спасибо, что переживаете, со мной все нормально, лечусь. Операции никакой не предстоит, на ЧР выступать не планирую, — написал Устюглов в Инстаграме.

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