Вылегжанин: Нортуг повесил мою фотографию перед зеркалом? Я горжусь этим

Источник: РИА "Новости"

Нортуг в своей квартире для мотивации повесил перед зеркалом фотографии четырёх своих конкурентов: россиян Александра Легкова и Вылегжанина, шведа Маркуса Хельнера и чеха Лукаша Бауэра. Все пятеро лыжников завершили карьеру.

«Правда? Он это делал? Я не знал. Очень удивлен. В то же время должен сказать, что для меня это большая гордость. То, что такой великий спортсмен, как Петтер Нортуг, повесил мою фотографию у себя в комнате, делает меня счастливым. Он мастер, один из величайших лыжников в истории».

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Для спорта конкуренция имеет большое значение, она рождает новых звёзд и новые дуэли. Раньше лыжные гонки были противостоянием между Петтером Нортугом и Александром Легковым или меня, а теперь — между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым.

«Какие планы на будущее? Лыжные гонки — это моя жизнь. Хочу оставаться в спорте. Несмотря на то что моя профессиональная карьера закончена, я все ещё хочу заниматься спортом у себя дома, в России. Хочу выступать на любительском уровне, но прежде всего желаю помочь другим воплотить свои мечты», — приводит слова Вылегжанина Dagbladet.

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