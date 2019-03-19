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16:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Он отдыхает и не хочет видеться». Сапиев рассказал о Полторанине после допинг-скандала

Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин находится в Москве. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Серик Сапиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока ничего не известно, он находится в Москве. Мы ждем официального решения WADA, решения федерации, потом можно будет делать какие-то выводы. Я думаю, он в скором времени приедет, возможно, даст интервью расширенное. Но пока он отдыхает и не хочет ни с кем видеться. У него там родные», — прокомментировал ситуацию Сапиев.

Он отметил, что несколько раз связывался со спортсменом по телефону.

«Поддержал морально. Не спрашивал, когда он прилетит. Он пока не хочет. Мы же не можем человека заставить. Он в своем праве. Я думаю, он должен приехать в любом случае, что-то сказать», — сказал Сапиев. По его словам, в данный момент в отношении спортсмена не предусмотрены какие-либо штрафные санкции или административные взыскания.

«Идет расследование. Мы не знаем, сколько это продлится. Пока участие в соревнованиях, в тренировочном процессе приостановлено. Если это будет затягиваться, можно будет подать ходатайство и узнать, когда будет принято решение», — добавил он.

Напомним, лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин был арестован 27 февраля австрийской полицией по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Помимо Полторанина, были арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке. Полторанин должен был принять участие в гонке на своей коронной дистанции — 15 километров классическим ходом, где мог претендовать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от соревнований.

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