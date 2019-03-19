«Он отдыхает и не хочет видеться». Сапиев рассказал о Полторанине после допинг-скандала

Источник: РИА "Новости"

«Пока ничего не известно, он находится в Москве. Мы ждем официального решения WADA, решения федерации, потом можно будет делать какие-то выводы. Я думаю, он в скором времени приедет, возможно, даст интервью расширенное. Но пока он отдыхает и не хочет ни с кем видеться. У него там родные», — прокомментировал ситуацию Сапиев.

Он отметил, что несколько раз связывался со спортсменом по телефону.

«Поддержал морально. Не спрашивал, когда он прилетит. Он пока не хочет. Мы же не можем человека заставить. Он в своем праве. Я думаю, он должен приехать в любом случае, что-то сказать», — сказал Сапиев. По его словам, в данный момент в отношении спортсмена не предусмотрены какие-либо штрафные санкции или административные взыскания.

«Идет расследование. Мы не знаем, сколько это продлится. Пока участие в соревнованиях, в тренировочном процессе приостановлено. Если это будет затягиваться, можно будет подать ходатайство и узнать, когда будет принято решение», — добавил он.