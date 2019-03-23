Белорукова дисквалифицирована за удар палкой, сборная России подала протест

Белорукова завершила в пятницу борьбу в спринтерской гонке на стадии ¼ финала, заняв в своем забеге шестое место. Однако после организаторы вынесли россиянке дисквалификацию за неспортивное поведение. Выяснилось, что Белорукова ударила палкой одну из соперниц шведку Фриду Карлссон после контакта с ней на трассе.

«Я просмотрел видео эпизода несколько раз. Там видно, что Юлия пыталась обогнать Фриду, но та закрывала ей траекторию и дважды ткнула палкой в лицо Юли. Поэтому она так и разозлилась. Конечно, ее реакция была неправомерной, но я ее понимаю. То, что сделала Фрида, было неправильно. Я разговаривал с жюри об этом», — приводит Expressen слова Крамера.