Зачем Белорукова била шведку? Мы сами портим себе репутацию

Источник: Спорт-Экспресс

Одним из самых обсуждаемых событий первого дня заключительного этапа Кубка мира в Квебеке стала не очередная победа в спринте Йоханнеса Клебо и не обидное четвертое место Александра Большунова, а инцидент, случившийся в между Юлией Белоруковой и Фридой Карлссон. Соперницы боролись друг с другом во время четвертьфинального забега и в какой-то момент россиянка остановилась. Показалось, что шведка попала ей палкой в живот. На других повторах видно, что Белорукова сама отмахивается от соперницы и бьет ее палкой по палке.

Надо следить за палками

В итоге судьи уже после финиша решили, что виновата россиянка, ударившая Карлссон, и дисквалифицировали Белорукову — очков в общий зачет Кубка мира она за эту гонку не получит.

Сама Белорукова после гонки отказалась общаться с журналистами и как-то комментировать случившееся. Ее тренер Маркус Крамер все же объяснил, что произошло. «Юля хотела пойти на обгон, но Фрида перекрыла ей путь и два раза зацепила палкой лицо. Поэтому Юля и разозлилась. Конечно, это не хорошо, но я ее могу понять. Фрида тоже поступила неправильно. Она использовала свои палки как весла. Надо следить за своими палками», — сказал он.

Сама Карлссон тоже высказалась по поводу инцидента.

«Она посчитала, что я работала слишком размашисто и меня было сложно обойти. Я почувствовала лишь легкий удар по палке. Я просто бежала технически так, как могла. Если у нее другая точка зрения, то я ее выслушаю», — сказала шведка.

Не нужно портить себе репутацию

По большому счету, ничего из ряда вон выходящего не случилось — вполне рабочая история, каких в гонках бывает немало. Спринт — жесткий и контактный вид, тут нужно уметь быть наглым. Как, например, Йоханнес Клебо, который никогда не стесняется, что называется, «захлопнуть калитку» перед соперником. Как это, например, было на недавнем чемпионате мира в Зефельде в моменте с Сергеем Устюговым в полуфинальном забеге. Тогда мнения о том, кто неправ, разделились, хотя уже постфактум даже россияне признавали, что Клебо правил не нарушал.

Бывают истории и жестче. Тот же Устюгов рассказывал, что после того, как получил осенью травму пальца, было неприятно, когда соперники задевали его по палкам. «Когда кто-то стучит по левой палке — отдает в руку. Вот на “Тур де Ски” злился из-за этого. Один француз постоянно бил по палке. Даже пришлось сделать попытку, что хочу ударить его этой палкой», — говорил он в интервью «СЭ».

Очевидно, в действиях Карлссон не было никакого злого умысла — бить палками Белорукову, рискуя нанести ей травму, она не хотела. Вряд ли шведка лукавит — она бежала, как могла и как умела. Хотя Крамер прав — за своими палками нужно следить и не размахивать ими во все стороны. В конце концов, судьи вполне могли трактовать поведение шведки как «блокирование прохода другой спортсменки» — есть такой пункт в правилах.