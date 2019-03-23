Зачем Белорукова била шведку? Мы сами портим себе репутацию
Россиянку можно понять, но так вести себя не нужно.
Россиянку можно понять, но так вести себя не нужно.
Одним из самых обсуждаемых событий первого дня заключительного этапа Кубка мира в Квебеке стала не очередная победа в спринте Йоханнеса Клебо и не обидное четвертое место Александра Большунова, а инцидент, случившийся в между Юлией Белоруковой и Фридой Карлссон. Соперницы боролись друг с другом во время четвертьфинального забега и в
В итоге судьи уже после финиша решили, что виновата россиянка, ударившая Карлссон, и дисквалифицировали Белорукову — очков в общий зачет Кубка мира она за эту гонку не получит.
Сама Белорукова после гонки отказалась общаться с журналистами и
Сама Карлссон тоже высказалась по поводу инцидента.
«Она посчитала, что я работала слишком размашисто и меня было сложно обойти. Я почувствовала лишь легкий удар по палке. Я просто бежала технически так, как могла. Если у нее другая точка зрения, то я ее выслушаю», — сказала шведка.
По большому счету, ничего из ряда вон выходящего не случилось — вполне рабочая история, каких в гонках бывает немало. Спринт — жесткий и контактный вид, тут нужно уметь быть наглым. Как, например, Йоханнес Клебо, который никогда не стесняется, что называется, «захлопнуть калитку» перед соперником. Как это, например, было на недавнем чемпионате мира в Зефельде в моменте с Сергеем Устюговым в полуфинальном забеге. Тогда мнения о том, кто неправ, разделились, хотя уже постфактум даже россияне признавали, что Клебо правил не нарушал.
Бывают истории и жестче. Тот же Устюгов рассказывал, что после того, как получил осенью травму пальца, было неприятно, когда соперники задевали его по палкам. «Когда
Очевидно, в действиях Карлссон не было никакого злого умысла — бить палками Белорукову, рискуя нанести ей травму, она не хотела. Вряд ли шведка лукавит — она бежала, как могла и как умела. Хотя Крамер прав — за своими палками нужно следить и не размахивать ими во все стороны. В конце концов, судьи вполне могли трактовать поведение шведки как «блокирование прохода другой спортсменки» — есть такой пункт в правилах.
Но в любом случае россиянка не права — нужно уметь держать себя в руках, как бы ни было обидно. Понять эмоции Белоруковой можно, но пихать соперника или бить его по палкам — псоледнее дело. В этом смысле Устюгов, полезший на чемпионате мира разбираться с Клебо, подал всем не очень хороший пример. Не хочется, чтобы у наших лыжников появилась репутация этаких «гопников», которые чуть что не так — лезут разбираться с соперниками кулаками и палками. Отделаться от нее потом будет очень трудно. .