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15:35 (мск), источник: ТАСС

Протест сборной России на действия лыжницы Йохауг в масс-старте на этапе КМ отклонен

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Протест российской сборной на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг в отношении Натальи Непряевой в гонке с общего старта на 10 км на этапе Кубка мира в канадском Квебеке отклонен. Об этом ТАСС в воскресенье заявил по телефону тренер сборной России Маркус Крамер.

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Источник: РИА "Новости"

В гонке, которая прошла в субботу, победу одержала шведка Стина Нильссон, второе место заняла Йохауг, третьей стала норвежка Ингвильд Эстберг, Непряева заняла 19-е место. В ходе гонки норвежка сместила траекторию и выскочила на дорожку перед российской лыжницей, в результате чего Непряева потеряла равновесие, упала и сломала палку. По словам Йохауг, она не заметила россиянку и думала, что дорожка рядом с ней свободна.

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«Протест отклонен, потому что у жюри не было фотографий этого происшествия. Опрос Йохауг по инциденту также ничего не выявил», — заявил Крамер.

Ранее организаторы соревнований дисквалифицировали россиянку Юлию Белорукову за неспортивное поведение в ходе четвертьфинала спринтерской гонки. Причиной стало то, что в ходе гонки Белорукова ударила палкой шведку Фриду Карлссон. Тренерский штаб сборной России также направил протест на дисквалификацию спортсменки.

Сезон Кубок мира завершится в воскресенье мужской и женской гонками преследования.

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