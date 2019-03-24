Протест сборной России на действия лыжницы Йохауг в масс-старте на этапе КМ отклонен

Источник: РИА "Новости"

В гонке, которая прошла в субботу, победу одержала шведка Стина Нильссон, второе место заняла Йохауг, третьей стала норвежка Ингвильд Эстберг, Непряева заняла 19-е место. В ходе гонки норвежка сместила траекторию и выскочила на дорожку перед российской лыжницей, в результате чего Непряева потеряла равновесие, упала и сломала палку. По словам Йохауг, она не заметила россиянку и думала, что дорожка рядом с ней свободна.

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«Протест отклонен, потому что у жюри не было фотографий этого происшествия. Опрос Йохауг по инциденту также ничего не выявил», — заявил Крамер.

Ранее организаторы соревнований дисквалифицировали россиянку Юлию Белорукову за неспортивное поведение в ходе четвертьфинала спринтерской гонки. Причиной стало то, что в ходе гонки Белорукова ударила палкой шведку Фриду Карлссон. Тренерский штаб сборной России также направил протест на дисквалификацию спортсменки.