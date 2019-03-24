Настоящий герой. Большунов отыграл у Клебо минуту! Но норвежец был хитрее

Источник: AFP 2019

Прежде чем переходить к мужской гонке, хотелось отметить успех Натальи Непряевой, занявшей второе место в общем зачёте Кубка мира 2018/19. Подобных результатов у российских лыжниц не было 18 лет. Российская лыжная сборная в очередной раз дала повод собой восхищаться!

Миссия невыполнима?

Но Александру Большунову второго места было мало. Он метил на первую строчку, на победу в дуэли со своим главным конкурентом — норвежцем Йоханнесом Клебо. Ещё перед приездом в Канаду их шансы на завоевание Кубка мира были почти равными, но масс-старт, в котором Александр сломал палку, а норвежцы в очередной раз показали отличную командную тактику, лидера сборной России, лучшего лыжника сезона в дистанционных гонках подкосил.

Шансов выиграть Кубок мира у Большунова практически не оставалось. На старт он должен был выйти в 52 секундах позади Клебо. Зато отыгрыш такой пропасти на скромной дистанции в полтора десятка километров и победа в гонке почти гарантировали Александру победу в Кубке мира. Но как опередить того, кто, кажется, проигрывать не умеет? Задача из разряда невыполнимых.

Напарник по погоне

Клебо, согласно стартовому протоколу, ушёл на дистанцию в гордом одиночестве. А вот Большунов вырвался из стартовых ворот в сопровождении хозяина трассы — опытного Алекса Харви. Того самого, который мог накануне сломать Большунову палку и проводил последнюю гонку в карьере. Хотелось верить, что канадец может помочь нашему спортсмену пуститься в погоню за лидером. Никакого смысла сбивать темп преследования у Харви не было.

Норвежец, разумеется, шёл по дистанции в том темпе, который считал нужным. Большунов и Харви мчали по дистанции немного быстрее, и за 2,4 километра сократили отставание от первого места на три секунды. Все остальные были довольно далеко: места с четвёртого по шестое занимала группа норвежцев: Тёнсет, Скар и Иверсен — однако они никуда не торопились.

За следующий километр Большунов и Харви «отгрызли» у Клебо ещё пару секунд, а затем включились в гонку по-настоящему. На отметке 4,9 километра отрыв норвежца составлял «всего» 38 секунд. Темп преследования был отличным, но, конечно, нужно было понимать, что Клебо на трассе отдыхал и копил силы для финишных километров или хотя бы последней прямой. Пока же рассчитывать можно было только на то, что Клебо к концу гонки неожиданно «вырубит».

Минута? Как не бывало!

Большунов и Харви рубились изо всех сил и возрождали интригу, как могли. Помогал этому и Йоханнес Клебо, который решил поиграть с преследователями в кошки-мышки. Норвежец к середине дистанции почти остановился и сначала позволил себя увидеть, а затем и догнать.

На восьмом километре гонки Большунов догнал Клебо и даже вышел вперёд. Норвежец явно решил попижонить и сделать всё красиво. Рискнуть и поставить золотую точку. Сил у него, конечно, было больше. Но на трассе могло случиться всё, что угодно. Например, падение.

Излишне говорить, что Большунов делал всё в своём привычном стиле. Его тактика проста — ломить вперёд, задавать темп и идти первым. Норвежец, как нетрудно было предположить, держался за спиной конкурентов. Удерживал скорость пары лидеров и Алекс Харви.

На отметке 10 километров ничего не поменялось: Большунов вёл за собой Харви. Клебо отдыхал за россиянином и канадцем. Не изменилась диспозиция и на отметке 11,6 километра. Большунов терпел, сжимал зубы, но не собирался изменять своему подходу — шёл первым.

Настоящий герой!

За километр до финиша Клебо взял максимальный боковой интервал от Большунова и Харви, чтобы избежать каких-то случайных столкновений и поломок инвентаря и пошёл на обгон. Сил у него оставался вагон, и на последний спуск он выкатился в десяти метрах от соперников. Судьба гонки и всего Кубка мира была решена. Норвежец всё-таки сумел выиграть всё.

Большунов в финишном створе всё-таки уступил Харви и в финале Кубка мира стал третьим, однако в таблице общего зачёта сохранил почётное второе место. Обидно, что по-настоящему побороться за трофей не получилось. Но, если отбросить в сторону эмоции, второе место 22-летнего Большунова — это потрясающий успех и заявка на победы в будущем.

А ещё Александру нельзя не сказать спасибо за сохранение интриги в гонке до самых последних секунд. Он бился за каждую долю секунды, за каждый метр дистанции. Он — настоящий герой!