Настоящий герой. Большунов отыграл у Клебо минуту! Но норвежец был хитрее
На старте Кубка мира Большунов проигрывал Клебо минуту. Но догнал норвежского чемпиона и подарил российским болельщикам надежду.
На старте Кубка мира Большунов проигрывал Клебо минуту. Но догнал норвежского чемпиона и подарил российским болельщикам надежду.
Прежде чем переходить к мужской гонке, хотелось отметить успех Натальи Непряевой, занявшей второе место в общем зачёте Кубка мира 2018/19. Подобных результатов у российских лыжниц не было 18 лет. Российская лыжная сборная в очередной раз дала повод собой восхищаться!
Но Александру Большунову второго места было мало. Он метил на первую строчку, на победу в дуэли со своим главным конкурентом — норвежцем Йоханнесом Клебо. Ещё перед приездом в Канаду их шансы на завоевание Кубка мира были почти равными, но
Шансов выиграть Кубок мира у Большунова практически не оставалось. На старт он должен был выйти в 52 секундах позади Клебо. Зато отыгрыш такой пропасти на скромной дистанции в полтора десятка километров и победа в гонке почти гарантировали Александру победу в Кубке мира. Но как опередить того, кто, кажется, проигрывать не умеет? Задача из разряда невыполнимых.
Клебо, согласно стартовому протоколу, ушёл на дистанцию в гордом одиночестве. А вот Большунов вырвался из стартовых ворот в сопровождении хозяина трассы — опытного Алекса Харви. Того самого, который мог накануне сломать Большунову палку и проводил последнюю гонку в карьере. Хотелось верить, что канадец может помочь нашему спортсмену пуститься в погоню за лидером. Никакого смысла сбивать темп преследования у Харви не было.
Норвежец, разумеется, шёл по дистанции в том темпе, который считал нужным. Большунов и Харви мчали по дистанции немного быстрее, и за 2,4 километра сократили отставание от первого места на три секунды. Все остальные были довольно далеко: места с четвёртого по шестое занимала группа норвежцев: Тёнсет, Скар и Иверсен — однако они никуда не торопились.
За следующий километр Большунов и Харви «отгрызли» у Клебо ещё пару секунд, а затем включились в гонку
Большунов и Харви рубились изо всех сил и возрождали интригу, как могли. Помогал этому и Йоханнес Клебо, который решил поиграть с преследователями в
На восьмом километре гонки Большунов догнал Клебо и даже вышел вперёд. Норвежец явно решил попижонить и сделать всё красиво. Рискнуть и поставить золотую точку. Сил у него, конечно, было больше. Но на трассе могло случиться всё, что угодно. Например, падение.
Излишне говорить, что Большунов делал всё в своём привычном стиле. Его тактика проста — ломить вперёд, задавать темп и идти первым. Норвежец, как нетрудно было предположить, держался за спиной конкурентов. Удерживал скорость пары лидеров и Алекс Харви.
На отметке 10 километров ничего не поменялось: Большунов вёл за собой Харви. Клебо отдыхал за россиянином и канадцем. Не изменилась диспозиция и на отметке 11,6 километра. Большунов терпел, сжимал зубы, но не собирался изменять своему подходу — шёл первым.
За километр до финиша Клебо взял максимальный боковой интервал от Большунова и Харви, чтобы избежать
Большунов в финишном створе
А ещё Александру нельзя не сказать спасибо за сохранение интриги в гонке до самых последних секунд. Он бился за каждую долю секунды, за каждый метр дистанции. Он — настоящий герой!
И да, в 2019-м битва Клебо и Большунова состоится снова. Йоханнес, готовься!