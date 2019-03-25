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17:17 (мск), источник: Р-Спорт

Скончалась единственная зимняя олимпийская чемпионка из Узбекистана

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Первая в истории олимпийская чемпионка в лыжной акробатике советская и узбекистанская фристайлистка Лина Черязова скончалась на 51-м году жизни в Новосибирске, сообщается на официальном сайте Управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

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Источник: Reuters

Как уточняется на официальной странице Минспорта Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте», спортсменка ушла из жизни 23 марта после продолжительной болезни. Прощание с Черязовой состоится в среду в Новосибирске, она будет похоронена на Клещихинском кладбище города.

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Черязова дебютировала в Кубке мира по фристайлу в 1989 году в составе сборной СССР. После распада Советского Союза на международных соревнованиях представляла Узбекистан. В 1993 году Черязова завоевала золото чемпионата мира, а в следующем году победила на Олимпиаде в Лиллехаммере, став первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике. До сих пор Черязова является единственной золотой медалисткой зимних Игр в истории Узбекистана.

Летом 1994 года Черязова на тренировке получила тяжелую травму, находилась в коме, однако смогла поправиться и вернуться в большой спорт. Фристайлистка принимала участие в Олимпиаде 1998 года в Нагано, где заняла 13-е место.

После Игр в Японии Черязова завершила спортивную карьеру и переехала в Новосибирск. Работала в детском саду, где вела занятия физкультурой. В 2006 году Черязовой было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.

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