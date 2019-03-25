Скончалась единственная зимняя олимпийская чемпионка из Узбекистана

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Как уточняется на официальной странице Минспорта Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте», спортсменка ушла из жизни 23 марта после продолжительной болезни. Прощание с Черязовой состоится в среду в Новосибирске, она будет похоронена на Клещихинском кладбище города.

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Черязова дебютировала в Кубке мира по фристайлу в 1989 году в составе сборной СССР. После распада Советского Союза на международных соревнованиях представляла Узбекистан. В 1993 году Черязова завоевала золото чемпионата мира, а в следующем году победила на Олимпиаде в Лиллехаммере, став первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике. До сих пор Черязова является единственной золотой медалисткой зимних Игр в истории Узбекистана.

Летом 1994 года Черязова на тренировке получила тяжелую травму, находилась в коме, однако смогла поправиться и вернуться в большой спорт. Фристайлистка принимала участие в Олимпиаде 1998 года в Нагано, где заняла 13-е место.