Текущие события
Футбол. Сборные
18:45
Саудовская Аравия
Экваториальная Гвинея
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция
Молдавия
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан0
Литва0
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Черногория
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Албания
Футбол. Сборные
14:35
Таиланд0
Уругвай4
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Индонезия2
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.03
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Футбол. Сборные
10:30
Китай0
Узбекистан1
Хоккей. НХЛ
26.03
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
26.03
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Коламбус Блю Джэкетс5
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
18:21 (мск), источник: Sport24

«Мы — маленькие мальчики по сравнению с Большуновым»: лучший лыжник мира боится русского соперника

Елена Вяльбе не верит его словам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Норвежец Йоханнес Клэбо — настоящий монстр. В этом году он взял три золота чемпионата мира, в прошлом — трижды грохнул всех на Олимпиаде, а вчера — положил к себе в карман вторую подряд победу в общем зачете Кубка мира.

В последней гонке сезона хитрый норвежец сыграл в опасную игру с нашим лидером Александром Большуновым. Сначала Клэбо позволил русскому парню отыграть почти минуту за половину дистанции в 15 километров, а затем, пробежав какое-то время вместе с ним и канадцем Алексом Харви, уничтожил их на финише.

Йоханнес — король не только на лыжне, но и в раздаче комплиментов. Норвежский лыжник постоянно хвалит Большунова. Хотя среди норвежцев российских соперников принято критиковать и троллить. После завершения Кубка мира Клэбо разошелся не на шутку. Приводим его самые яркие цитаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Большунов вновь показал, что очень силен»

(интервью после гонки)

«Это невероятно. Была жесткая битва с самого начала сезона. Большунов очень силен, и сегодня он вновь это показал. У меня сегодня выдался не лучший день. Было непросто. Но я бился за подиум и смог сберечь достаточно энергии для решающего ускорения. Сохранить первое место в общем зачете Кубка мира — это, конечно, потрясающе».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда Большунов в ударе, мы на его фоне становимся маленькими мальчиками»

(интервью NRK)

«Большунов показал, что при любых трудностях он постоянно оказывается на пьедестале. Когда он в ударе, на его фоне мы становимся маленькими мальчиками. Считаю обязательным для себя оставаться честным в любой ситуации. Необходимо проявлять уважение к соперникам. Наше рукопожатие с ним — это меньшее с моей стороны, что мог я сделать».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я никогда ничего не имел против России»

После гонки Клэбо бросил яркую фразу: «Круче всего было видеть, как Харви обходит русского парня, это было потрясающе». Но после пояснил ее в интервью fasterskier.

«Я никогда ничего не имел против России. Мое противостояние с Большуновым — это весело и увлекательно, здорово, что оно существует. Сегодня на кону было много очков. Канадские ребята очень дружелюбны. Врагов у меня вообще нет, это действительно круто. Думаю, мы все очень рады за Харви», — цитирует Клэбо fasterskier.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу тренироваться вместе с Большуновым»

(Еще одно интервью NRK)

«Большунов показал на большой чемодан, в шутку предложил положить в него Большой хрустальный глобус. Так что он веселый парень. Было бы забавно заполучить его в Тронхейм или потренироваться вместе. Было бы круто, если бы мы сумели как-то общаться».

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что перед этапом Кубка мира в Канаде норвежец вообще говорил, что это его последний шанс выиграть титул. Клэбо считает, что скоро настанет эра Большунова. Йоханнесу 22 года, если что.

Логика в его словах есть. Норвежец король спринтерских дистанций (это все его золотые медали + эстафеты, где каждому надо пробежать 10 км). В длинных гонках Клэбо не может бороться с лидерами, а в спринте Большунов легко может выйти в финал. Для завоевания титулов на крупных стартах это не так важно, а для борьбы за Кубок мира — принципиально.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечает, что Клэбо просто преуменьшает свои заслуги.

«Норвежцы любят плакаться. Никто со счетов Клэбо не снимает, на сегодняшний день это лидер мирового лыжного спорта. Для меня такой же, как и Александр Большунов», — сказала Вяльбе в интервью Sport24.

Стоит ли воспринимать слова Клэбо всерьез, узнаем уже в следующем сезоне. А пока — порадуемся, что два сильнейших лыжника планеты (один из которых — наш) прекрасно ладят друг с другом.

 Самая горячая журналистка КХЛ пообещала раздеться после победы любимого клуба
«Она ему доверилась». В смерти певицы Началовой обвиняют хоккеиста Фролова
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов
Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит»
Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях (фото)
Мадридский «Реал» готов купить чемпиона мира за рекордную сумму
Гражданская жена Александра Кокорина раскрыла имя их сына
«Барселона» в трансферное окно может расстаться с вратарем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь