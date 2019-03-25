«Мы — маленькие мальчики по сравнению с Большуновым»: лучший лыжник мира боится русского соперника
Елена Вяльбе не верит его словам.
Елена Вяльбе не верит его словам.
Норвежец Йоханнес Клэбо — настоящий монстр. В этом году он взял три золота чемпионата мира, в прошлом — трижды грохнул всех на Олимпиаде, а вчера — положил к себе в карман вторую подряд победу в общем зачете Кубка мира.
В последней гонке сезона хитрый норвежец сыграл в опасную игру с нашим лидером Александром Большуновым. Сначала Клэбо позволил русскому парню отыграть почти минуту за половину дистанции в 15 километров, а затем, пробежав
Йоханнес — король не только на лыжне, но и в раздаче комплиментов. Норвежский лыжник постоянно хвалит Большунова. Хотя среди норвежцев российских соперников принято критиковать и троллить. После завершения Кубка мира Клэбо разошелся не на шутку. Приводим его самые яркие цитаты.
(интервью после гонки)
«Это невероятно. Была жесткая битва с самого начала сезона. Большунов очень силен, и сегодня он вновь это показал. У меня сегодня выдался не лучший день. Было непросто. Но я бился за подиум и смог сберечь достаточно энергии для решающего ускорения. Сохранить первое место в общем зачете Кубка мира — это, конечно, потрясающе».
(интервью NRK)
«Большунов показал, что при любых трудностях он постоянно оказывается на пьедестале. Когда он в ударе, на его фоне мы становимся маленькими мальчиками. Считаю обязательным для себя оставаться честным в любой ситуации. Необходимо проявлять уважение к соперникам. Наше рукопожатие с ним — это меньшее с моей стороны, что мог я сделать».
После гонки Клэбо бросил яркую фразу: «Круче всего было видеть, как Харви обходит русского парня, это было потрясающе». Но после пояснил ее в интервью fasterskier.
«Я никогда ничего не имел против России. Мое противостояние с Большуновым — это весело и увлекательно, здорово, что оно существует. Сегодня на кону было много очков. Канадские ребята очень дружелюбны. Врагов у меня вообще нет, это действительно круто. Думаю, мы все очень рады за Харви», — цитирует Клэбо fasterskier.
(Еще одно интервью NRK)
«Большунов показал на большой чемодан, в шутку предложил положить в него Большой хрустальный глобус. Так что он веселый парень. Было бы забавно заполучить его в Тронхейм или потренироваться вместе. Было бы круто, если бы мы сумели
Любопытно, что перед этапом Кубка мира в Канаде норвежец вообще говорил, что это его последний шанс выиграть титул. Клэбо считает, что скоро настанет эра Большунова. Йоханнесу 22 года, если что.
Логика в его словах есть. Норвежец король спринтерских дистанций (это все его золотые медали + эстафеты, где каждому надо пробежать 10 км). В длинных гонках Клэбо не может бороться с лидерами, а в спринте Большунов легко может выйти в финал. Для завоевания титулов на крупных стартах это не так важно, а для борьбы за Кубок мира — принципиально.
Однако президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечает, что Клэбо просто преуменьшает свои заслуги.
«Норвежцы любят плакаться. Никто со счетов Клэбо не снимает, на сегодняшний день это лидер мирового лыжного спорта. Для меня такой же, как и Александр Большунов», — сказала Вяльбе в интервью Sport24.
Стоит ли воспринимать слова Клэбо всерьез, узнаем уже в следующем сезоне. А пока — порадуемся, что два сильнейших лыжника планеты (один из которых — наш) прекрасно ладят друг с другом.