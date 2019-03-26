Два золота завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в Швейцарии

На высшую ступень пьедестала почета поднялась Снежана Дребенкова, которая победила с результатом 70,46 балла. Второе место заняла ее подруга по команде Яна Ярмошевич — 69,16 балла, замкнула тройку призеров Александра Баер из Швейцарии — 68,11 балла. Во второй соревновательный день белоруска Ольга Хромова принесла сборной вторую золотую медаль — 74,20 балла.
В турнире среди мужчин Игорь Дребенков занял третье место — 90,94 балла, уступив победителю Ною Роту — 107,64 и серебряному призеру Николя Гига (оба — Швейцария) — 95,52 балла.
В командных соревнованиях белорусы в составе Снежаны Дребенковой, Макара Митрофанова и Игоря Дребенкова завоевали серебряную медаль.
Заключительный этап Кубка Европы по фристайлу состоится 31 марта в Италии.