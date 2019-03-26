Два золота завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в Швейцарии

На высшую ступень пьедестала почета поднялась Снежана Дребенкова, которая победила с результатом 70,46 балла. Второе место заняла ее подруга по команде Яна Ярмошевич — 69,16 балла, замкнула тройку призеров Александра Баер из Швейцарии — 68,11 балла. Во второй соревновательный день белоруска Ольга Хромова принесла сборной вторую золотую медаль — 74,20 балла.