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17:00 (мск), источник: БЕЛТА

Два золота завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в Швейцарии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды завоевали белорусские фристайлисты в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялась Снежана Дребенкова, которая победила с результатом 70,46 балла. Второе место заняла ее подруга по команде Яна Ярмошевич — 69,16 балла, замкнула тройку призеров Александра Баер из Швейцарии — 68,11 балла. Во второй соревновательный день белоруска Ольга Хромова принесла сборной вторую золотую медаль — 74,20 балла.

В турнире среди мужчин Игорь Дребенков занял третье место — 90,94 балла, уступив победителю Ною Роту — 107,64 и серебряному призеру Николя Гига (оба — Швейцария) — 95,52 балла.

В командных соревнованиях белорусы в составе Снежаны Дребенковой, Макара Митрофанова и Игоря Дребенкова завоевали серебряную медаль.

Заключительный этап Кубка Европы по фристайлу состоится 31 марта в Италии.

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