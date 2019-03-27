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16:18 (мск), источник: Р-Спорт

Смирнова стала первой в парном могуле на ЧР в Красноярске

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фристайлистка Анастасия Смирнова победила в соревнованиях по парному могулу на чемпионате России в Красноярске.

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Источник: AP 2019

В финале Смирнова одолела Анну Герасимову, бронзовую награду завоевала Екатерина Огнева, которая была сильнее Антонины Дяткиной в противостоянии за третье место.

В этой дисциплине у мужчин победу одержал Дмитрий Колесников, второе место заняла Никита Светлаков. В борьбе за третье место Никита Новицкий победил Сергея Леонтьева.

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