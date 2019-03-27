Олимпийская чемпионка рассказала о победе над раком
Американская лыжница Киккан Рэндалл рассказала, что смогла победить рак. Слова спортсменки приводит Reuters.
Американская лыжница Киккан Рэндалл рассказала, что смогла победить рак. Слова спортсменки приводит Reuters.
Врачи обнаружили рак молочной железы у Рэндалл в апреле 2018 года. Она начала курс химиотерапии, а в ноябре перенесла операцию по удалению опухоли. «Теперь я свободна от рака», — сказала спортсменка.
Диагноз ей поставили вскоре после того, как она стала олимпийской чемпионкой — в Пхенчхане Рэндалл выиграла золото в командном спринте. Процесс лечения она назвала «абсолютно безумным приключением». Также спортсменка отметила, что понимала, что для нее это будет последним испытанием.
Рэндалл также выигрывала золото в командном спринте на чемпионате мира в 2013 году. 36-летняя спортсменка за свою карьеру принимала участие в пяти Олимпиадах.
В январе стало известно, что у американского пловца Натана Эдриана был обнаружен рак яичка. Пятикратный олимпийский чемпион сразу начал лечение, врачи давали позитивный прогноз.