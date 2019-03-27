Олимпийская чемпионка рассказала о победе над раком

Источник: AFP 2019

Врачи обнаружили рак молочной железы у Рэндалл в апреле 2018 года. Она начала курс химиотерапии, а в ноябре перенесла операцию по удалению опухоли. «Теперь я свободна от рака», — сказала спортсменка.

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Диагноз ей поставили вскоре после того, как она стала олимпийской чемпионкой — в Пхенчхане Рэндалл выиграла золото в командном спринте. Процесс лечения она назвала «абсолютно безумным приключением». Также спортсменка отметила, что понимала, что для нее это будет последним испытанием.

Рэндалл также выигрывала золото в командном спринте на чемпионате мира в 2013 году. 36-летняя спортсменка за свою карьеру принимала участие в пяти Олимпиадах.