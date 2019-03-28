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10:58 (мск), источник: Р-Спорт

Екатерина Ткаченко стала чемпионкой России в слаломе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Екатерина Ткаченко завоевала золото чемпионата России по горнолыжному спорту в слаломе.

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Источник: Reuters

Ткаченко по итогам двух попыток показала результат 1 минута 39,60 секунды, второе место заняла представительница Белоруссии Мария Шканова (отставание — 0,07 секунды), замкнула тройку призеров Ксения Алопина (+0,92 секунды).

Соревнования проходили в Елизово (Камчатский край).

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