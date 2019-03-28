Екатерина Ткаченко стала чемпионкой России в слаломе
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Екатерина Ткаченко завоевала золото чемпионата России по горнолыжному спорту в слаломе.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Екатерина Ткаченко завоевала золото чемпионата России по горнолыжному спорту в слаломе.
Ткаченко по итогам двух попыток показала результат 1 минута 39,60 секунды, второе место заняла представительница Белоруссии Мария Шканова (отставание — 0,07 секунды), замкнула тройку призеров Ксения Алопина (+0,92 секунды).
Соревнования проходили в Елизово (Камчатский край).