Президент МОК сделал заявление о допинг-скандале Полторанина

«Что касается Зефельда, то мы надеемся, что все будет прояснено, а тайное станет явным, — приводит ТАСС слова Баха . — Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко».

Напомним, в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они подозреваются в использовании кровяного допинга. Кроме того, в немецком Эрфурте был задержан спортивный врач Марк Шмидт, который снабжал спортсменов запрещенными средствами.