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12:23 (мск), источник: Newtimes.kz

Президент МОК сделал заявление о допинг-скандале Полторанина

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что нарушители антидопинговых правил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде должны быть жестко наказаны, передает sports.kz.

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Источник: Reuters

Турнир проходил с 20 февраля по 3 марта.

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«Что касается Зефельда, то мы надеемся, что все будет прояснено, а тайное станет явным, — приводит ТАСС слова Баха. — Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко».

Напомним, в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они подозреваются в использовании кровяного допинга. Кроме того, в немецком Эрфурте был задержан спортивный врач Марк Шмидт, который снабжал спортсменов запрещенными средствами.

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