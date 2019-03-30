Изменения в календаре лыжных гонок могут лишить Большунова шансов на Кубок мира

Лыжный сезон 2018/19 стал первым за долгое время, когда борьба за Большой хрустальный глобус велась вплоть до последнего этапа. В итоге победу в мужском зачете одержал суперспринтер Йоханнес Клэбо, который на длинных дистанциях практически беспомощен, однако благодаря умению включать «режим рюкзака» в дистанционных контактных гонках очень редко выпадал из группы лидеров, а на последнем километре резко врубал шестую скорость и уезжал от всех.
В мире лыжных гонок уже давно ведется спор о справедливости превосходства спринтов над дистанционными гонками в календаре КМ. В стремлении повысить телерейтинги и привлечь большее количество спонсоров FIS (Международная федерация лыжных видов спорта) все больше уходит в сторону коротких
Со зрительской точки зрения этот шаг даже можно понять, ведь болельщики, которые сидят на трибунах, видят спортсменов от силы минут 10, все остальное и основное действие проходит в лесу. И в FIS решили задуматься над внесением в календарь большего количества
— Лично я считаю, что это было классно. Невероятно много людей, очень близко к городу. Совсем иной накал страстей. Я считаю, что это очень круто и, разумеется, надеюсь, что у нас будет больше подобных гонок.
В таких случаях часто бывает прекрасная атмосфера. Мне кажется, было бы очень хорошо учитывать такие концепции при планировании Кубка мира. Думаю, FIS увидела потрясающий турнир в Квебеке, а именно это нам и нужно.
Вряд ли Йоханнес искренне радовался исключительно атмосфере и количеству зрителей на трибунах. Внесение в календарь большего количества
В этом сезоне Большунов побеждал там, где у Клэбо изначально не было никаких шансов: 3 победы в разделках, одна — в хольменколленском марафоне. Исключением стала лишь самая первая гонка сезона (спринт в Руке), где норвежец слишком рано бросил работать и отдал россиянину победу. Больше Клэбо таких ошибок не совершал.
А в длинных гонках Йоханнес усовершенствовал «режим рюкзака». Каждый лыжник знает простую истину: довезешь спринтера до финиша — проиграешь без шансов. Но во время контактных дистанционных гонок об этом словно забывали. Лишь один раз в сезоне удалось сбросить норвежца (марафон в Осло, хотя Клэбо первые 30 км держался достойно). Ну, а в первом
Можно сказать, что Клэбо становится топовым универсалом? Вряд ли. Просто его тактическая гениальность, феноменальная техника и классная командная работа позволяют Йоханнесу одерживать победы там, где изначально их не ждали. Победа в канадском
Можно ли говорить, что FIS делает все возможное, чтобы Кубок мира не приезжал в Россию как можно дольше? Вряд ли, ведь для них главное — зрелищность. Но сложно не признать, что с внесением в календарь большего количества
Хотя практически нет сомнений в том, что в межсезонье Сан Саныч проведет с тренерами необходимую работу над ошибками и в следующем сезоне постарается удивить своего главного соперника. Большунову и Клэбо сейчас всего лишь по 22 года, так что борьба между двумя монстрами лыжных гонок будет идти еще долгие годы.