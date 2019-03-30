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10:36 (мск), источник: Sport24

Изменения в календаре лыжных гонок могут лишить Большунова шансов на Кубок мира

Где-то радуется один Клэбо.

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Источник: Reuters

Лыжный сезон 2018/19 стал первым за долгое время, когда борьба за Большой хрустальный глобус велась вплоть до последнего этапа. В итоге победу в мужском зачете одержал суперспринтер Йоханнес Клэбо, который на длинных дистанциях практически беспомощен, однако благодаря умению включать «режим рюкзака» в дистанционных контактных гонках очень редко выпадал из группы лидеров, а на последнем километре резко врубал шестую скорость и уезжал от всех. Вице-чемпионом Кубка мира стал Александр Большунов, обладающий стайерской скоростью и частенько тащивший за собой пелотон, но из-за не совсем грамотной тактики россиянин в большинстве случаев пересекал финишную черту далеко не первым.

В мире лыжных гонок уже давно ведется спор о справедливости превосходства спринтов над дистанционными гонками в календаре КМ. В стремлении повысить телерейтинги и привлечь большее количество спонсоров FIS (Международная федерация лыжных видов спорта) все больше уходит в сторону коротких масс-стартов, по сути, оставляя дистанционщиков практически без шансов на победу в Кубке мира. Возможно, этот шаг призывает мастеров стайерских дистанций становиться универсалами, но тот факт, что в календаре с каждым годом число марафонов и скиатлонов (вот где по-настоящему проверяется универсализм) становится все меньше и меньше, трудно не признать. Даже если взглянуть на последние пять лет.

Со зрительской точки зрения этот шаг даже можно понять, ведь болельщики, которые сидят на трибунах, видят спортсменов от силы минут 10, все остальное и основное действие проходит в лесу. И в FIS решили задуматься над внесением в календарь большего количества мини-туров и гонок на простых трассах. Поводом для этого стал успешный финал КМ в Квебеке (хотя это только FIS так считает, трасса была ужасно подготовлена). Рельефа у трассы в Квебеке почти не было, что устроило Клэбо, который уже успел положительно оценить новую инициативу.

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— Лично я считаю, что это было классно. Невероятно много людей, очень близко к городу. Совсем иной накал страстей. Я считаю, что это очень круто и, разумеется, надеюсь, что у нас будет больше подобных гонок.

В таких случаях часто бывает прекрасная атмосфера. Мне кажется, было бы очень хорошо учитывать такие концепции при планировании Кубка мира. Думаю, FIS увидела потрясающий турнир в Квебеке, а именно это нам и нужно.

Вряд ли Йоханнес искренне радовался исключительно атмосфере и количеству зрителей на трибунах. Внесение в календарь большего количества мини-туров и поиск упрощения трасс говорит об очередном уменьшении дистанционных гонок. Даже чисто с экономической точки зрения понятно, что создание длинного и сложного круга будет дороже, чем маленького. Не факт, что нововведения будут использованы уже в следующем сезоне, но в случае их принятия шансы Большунова на Кубок мира уменьшатся.

Клэбо vs Большунов

В этом сезоне Большунов побеждал там, где у Клэбо изначально не было никаких шансов: 3 победы в разделках, одна — в хольменколленском марафоне. Исключением стала лишь самая первая гонка сезона (спринт в Руке), где норвежец слишком рано бросил работать и отдал россиянину победу. Больше Клэбо таких ошибок не совершал.

А в длинных гонках Йоханнес усовершенствовал «режим рюкзака». Каждый лыжник знает простую истину: довезешь спринтера до финиша — проиграешь без шансов. Но во время контактных дистанционных гонок об этом словно забывали. Лишь один раз в сезоне удалось сбросить норвежца (марафон в Осло, хотя Клэбо первые 30 км держался достойно). Ну, а в первом масс-старте на Тур де Ски Йоханнес хоть и не выиграл, но из главной группы не выпадал, став на финише девятым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Можно сказать, что Клэбо становится топовым универсалом? Вряд ли. Просто его тактическая гениальность, феноменальная техника и классная командная работа позволяют Йоханнесу одерживать победы там, где изначально их не ждали. Победа в канадском мини-туре стала показательной: спринт норвежец выиграл самостоятельно, в масс-старте собирал максимальные бонусы благодаря Иверсену, а в гонке преследования даже не пытался удержать свое гигантское преимущество, зная о своем первоклассном финише.

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Можно ли говорить, что FIS делает все возможное, чтобы Кубок мира не приезжал в Россию как можно дольше? Вряд ли, ведь для них главное — зрелищность. Но сложно не признать, что с внесением в календарь большего количества мини-туров вместо длинных гонок существенно уменьшает шансы Большунова на Кубок мира.

Хотя практически нет сомнений в том, что в межсезонье Сан Саныч проведет с тренерами необходимую работу над ошибками и в следующем сезоне постарается удивить своего главного соперника. Большунову и Клэбо сейчас всего лишь по 22 года, так что борьба между двумя монстрами лыжных гонок будет идти еще долгие годы.

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