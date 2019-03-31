Сборная Москвы победила в командном параллельном слаломе на ЧР

Сборная Москвы победила в командном параллельном слаломе на ЧР

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Москвы выиграла командные соревнования по параллельному слалому на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово.