Сборная Москвы победила в командном параллельном слаломе на ЧР
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Москвы выиграла командные соревнования по параллельному слалому на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Москвы выиграла командные соревнования по параллельному слалому на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово.
В составе сборной Москвы выступали Екатерина Ткаченко, Павел Трихичев, Ксения Фёдорова и Никита Гурьянов.
Второе место заняла команда