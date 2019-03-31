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13Сборная России проиграла бельгийцам
11:53 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Москвы победила в командном параллельном слаломе на ЧР

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Москвы выиграла командные соревнования по параллельному слалому на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово.

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Источник: Reuters

В составе сборной Москвы выступали Екатерина Ткаченко, Павел Трихичев, Ксения Фёдорова и Никита Гурьянов.

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга (Дарья Шустрова, Денис Воробьёв, Алёна Харцызова, Денис Кожевников). Замкнули тройку призеров горнолыжники Московской области (Ольга Погребицкая, Константин Рябица, Александра Прокопьева, Александр Хорошилов).

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