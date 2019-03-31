Сборная Московской области по прыжкам на лыжах с трамплина победила на ЧР
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Московской области по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате России в Чайковском.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Московской области по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате России в Чайковском.
Николай Матавин, Михаил Назаров, Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев в воскресенье стали лучшими с результатом 902,8 балла.
Вторыми стали представители Нижегородской области (755,4 балла), замкнули тройку сильнейших летающие лыжники из Республики Татарстан (697,3).